Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 9 al 15 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana presentará algunos matices para la Rata. Obtendrás reconocimiento al hacerte cargo de tareas que implican mayor poder y responsabilidad. Será excelente para dar inicio a nuevas actividades en donde podrás destacarte por tu empeño y habilidad. La Rata afronta sus asuntos con alegría inspirando confianza en los demás. El desafío será poder liderar proyectos de manera exitosa adaptándote a las decisiones ajenas que no podés cambiar. Si lográs pasar la prueba: encaminarás tus actividades, experimentarás un gran ímpetu y te dedicarás con determinación a perseguir tus anhelos.

Tendencia : arreglos y mejoras dentro del hogar.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo es prudente pero constante en sus empeños. Sin prisa y sin pausa, a lo largo de la vida consigue todo lo que se propone. En este tiempo, lograrás un equilibrio justo en las finanzas y la satisfacción de recibir estímulos y ser valorado. Con seguridad y convicción podrás ver todo de un modo diferente. Etapa de crecimiento que te llevará a conocer nuevas personas con quienes compartir proyectos e ideales. Manifestarás tu lado más ambicioso y sabrás enfocarte de manera práctica y efectiva en cada meta trazada. En el amor, necesitarás manifestar más iniciativa y ocuparte de los problemas de la pareja.

Tendencia : renovación de las energías hasta ahora obstruidas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tiempo de avances para el Tigre. Poco a poco comenzarás a sentir que las cosas se facilitan y los caminos se abren. Con un marcado poder de concentración y organización, el Tigre se destaca por mostrar gran lucidez en cada cosa que hace. En esta etapa desarrollarás tus valiosas virtudes y buscarás en quién apoyarte para aunar fuerzas y alcanzar objetivos. Será positivo también para el contacto con los más íntimos y la familia. Podrán ocurrir cambios en el hogar o bien modificarse el ambiente relacionado con parientes. Las propiedades darán un giro benéfico y será buen momento para efectuar reformas o planificar mudanzas.

Tendencia : mejora la conexión y sexualidad en la pareja.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Aumenta la concentración, la confianza y autoexpresión del Gato gracias a las buenas energías que favorecerán la comunicación y los negocios. Habrá cierta competitividad intelectual y será ideal para escribir, enseñar, estudiar o publicitar tus servicios. La influencia del Gato en los demás es muy poderosa y en estos días estas cualidades se manifestarán al máximo. Se trata de un tiempo de acciones positivas con la posibilidad de resolver temas pendientes. Tendrás numerosas oportunidades de concretar encuentros satisfactorios, sin embargo, te costará mucho comprometerte afectivamente en una relación seria.

Tendencia : la concreción de algo está cerca pero deberás mantener los pies en la tierra.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Semana de novedades para el Dragón. La buena influencia que recibirá el Dragón augura una etapa de inspiración, armonía y bienestar. Sin embargo, en el ámbito laboral deberás estar atento para evitar distracciones o demoras. Concentrarte en un objetivo a la vez, delegando lo menos posible y controlando los papeles, ya que puede haber despistes, distracciones u olvidos que compliquen las cosas. En lo personal, descubrirás que algunas personas del pasado ya no tienen cabida en tu vida. Recobrarás el entusiasmo y las ganas de compartir y habrá estabilidad en los sentimientos.

Tendencia : un cambio de look te hará sentir renovado.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente es un signo fascinante que deslumbra con su sola presencia. Esta etapa será clave para sociabilizar, dar a conocer tu trabajo o bien proyectar un emprendimiento con otras personas. Decidirás con convicción el camino a tomar y dejarás atrás viejas ataduras o limitaciones. Magnética y enigmática, a la Serpiente le acompañará la suerte en esta nueva etapa. Esta semana será especial para aclarar metas, establecer prioridades y desplegar todo tu talento con empuje y convicción. Tendrás ocasión de ayudar a algún amigo o amiga que te necesita y sentirás gran satisfacción al hacerlo.

Tendencia : período de crecimiento y fecundidad.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Etapa ideal para el Caballo en cuanto a renovarse y estar atento a cada detalle. Semana de decisiones respecto a cuestiones que venías postergando. Habrá cambios en la obtención de ganancias a través de métodos diferentes. Tendrás oportunidad de ayudar a otras personas a abrirse nuevos caminos. La influencia del momento acentuará la gran fuerza creativa y productividad natural del Caballo. Buen momento para planear viajes o conectarte con personas que están lejos. Se activan los proyectos en pareja, pero cuidado con la intolerancia. Los acontecimientos pondrán a prueba tu seguridad y madurez afectiva.

Tendencia : salidas exóticas, contacto con la naturaleza que sana.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En esta etapa, la Cabra se sentirá confiada y consciente de sus talentos. Notoriamente más motivada, se animará a un cambio profundo que influirá en cada aspecto de su vida. Se trata de un período de mayor actividad, apertura y novedades en el que puede definirse un asunto económico o bien recibas buenas noticias. Calma e introvertida, la seducción de la Cabra cautiva, pero siempre buscará a alguien con quien tenga confianza y que pretenda una vida tranquila y sin sobresaltos. Una buena influencia en el terreno afectivo, incitará a que la vida en pareja sea más fácil y feliz.

Tendencia : posibilidad de expansión en todos tus asuntos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Un oportuno cambio de actitud será útil para alcanzar tus ambiciones profesionales. El Mono iniciará una etapa creativa en la que podrá idear proyectos que, llevados a la práctica, brindarán avance y jugosos beneficios. Grandes posibilidades de ascensos o alguna mejora en tu lugar de trabajo. La influencia de esta semana señala un momento álgido respecto a amistades, pueden surgir malentendidos o la necesidad de resolver algo pendiente. El amor te guiará, éste será buen momento para establecer una relación comprometida y sincera, que será el resultado de la evolución personal que estás atravesando.

Tendencia : momento de tomar la iniciativa.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Un cambio de planes al comenzar la semana podrá convertirse en algo beneficioso en el futuro. Un tiempo de exigencias que harán que el Gallo deba apelar a toda su astucia y mente ágil para sortear obstáculos. La disciplina y organización en el día a día serán esenciales para no sobrecargarte. Procurá descansar las horas suficientes y tomarte todo de un modo más relajado. Es probable que las circunstancias laborales incidan en la vida de relación. Mantener un delicado equilibrio será el gran desafío. La situación supone un esfuerzo de adaptación y los asuntos sentimentales y familiares exigirán algo de control emocional.

Tendencia : la innovación y la apertura serán la clave del éxito.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es tiempo de liberar la mente, ampliar tus contactos, estar flexible y abrirte a lo nuevo. La buena voluntad del Perro se pone en marcha y deberás aprovechar para crear una dinámica positiva y afortunada. La economía no tendrá sobresaltos y te dará la tranquilidad necesaria para cubrir gastos y darte algunos gustos. Apropiado también para cuidar la salud, recargar energías y reconectar contigo mismo. Buen momento para introspección, para ser consciente de tus puntos débiles y fortalezas, lo cual será esencial a la hora de conectar con los demás. Posibilidad de transformar una tendencia negativa en cuanto a las relaciones.

Tendencia : ser generoso sin perder de vista las propias necesidades.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En esta etapa, el Chancho sabrá defender con fuerza sus iniciativas sin permitir que nada se interponga en su camino. El humor te ayudará a sortear posibles conflictos con personas que critican tus decisiones. El desafío estará en seguir los dictados de tu corazón sin necesidad de confrontar con los demás. Dedicarás tiempo a una actividad extra que te dará buenos resultados. Tu espíritu generoso, apoyado en la buena influencia que recibirás, será el factor que te permitirá reconquistar un trabajo perdido o un amor ausente. La calidez y el afecto se harán presentes dominando tu vida de relación.

Tendencia : pasar tiempo con amigos; conectar con la risa y la alegría.