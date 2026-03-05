Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 6 de marzo?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido en Piscis (último signo del Zodíaco) y esta temporada tocó su clímax con el eclipse de Luna llena en Virgo. Si bien ya pasó, su efecto energético sigue vigente y es muy posible que en el plano emocional se estén procesando sensaciones nuevas que van decantando y anunciando qué camino tomar.

Esta semana hubo un eclipse de Luna llena en Virgo

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Información importante para vos: Marte, tu regente, ingresó en Piscis y trae una propuesta de avance progresivo y sinuoso. Esto significa que puede que en un mismo día tomes una decisión y luego sientas que tenés que hacer lo contrario.

Tip: algunas cosas no son lineales.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Aries y da inicio a un nuevo recorrido zodiacal. En ese sentido, es una buena oportunidad para correr riesgos, para ver cuáles son tus nuevos deseos y búsquedas e ir por eso.

Tip: cuidado con la agresividad.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este sábado se une en conjunción con el Sol en Piscis. Esta interacción puede ayudar a terminar de decodificar un mensaje sensible y también puede ser el comienzo de un nuevo modo de relacionarte con lo inexplicable.

Tip: no todo se dice con palabras.

Ascendente en Cáncer

Las personas con ascendente en Cáncer pueden sentir todavía los efectos del eclipse lunar (Foto: Freepik)

Es posible que todavía estés bajo el efecto del eclipse de Luna llena del martes. Es bueno saberlo para no atosigarte y no exigirte de más durante estos días. Ya sabés que a las emociones les lleva un tiempo extra aquietarse y encontrar su vía de descarga.

Tip: hacele lugar al dolor.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Piscis y este sábado se une en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación) en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es buen momento para aflojarte, para mostrar tu vulnerabilidad de un modo amoroso y empatizar sinceramente con tus puntos ciegos.

Tip: no se puede estar al 100% todo el tiempo.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: el martes fue el eclipse de Luna llena en tu signo y es muy posible que todavía estés procesando emociones, pensamientos y escenas que estuviste viviendo. No te exijas en darle un sentido: son muchos frentes y lo importante es ir viendo de a poco por dónde querés seguir navegando.

Tip: las emociones son lentas y persistentes.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Aries y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con su energía de acción y de avance. Incluso puede ser que estés con ganas renovadas de hacer cosas nuevas y distintas. Puede ser una buena oportunidad para refrescar la rutina de pareja. Por otro lado, el efecto del eclipse de Luna llena en Virgo sigue actuando subterráneamente en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: los inicios son ciegos.

Ascendente en Escorpio

Urano (planeta asociado a los cambios) está terminando su recorrido en Tauro, tu eje complementario, donde estuvo más de siete años. Es bueno saberlo para pasar revisar de qué cambió en ese plano y ver, ahora, cómo te estás vinculando con tu situación vincular. El eclipse de Luna llena en Virgo y la predominancia de energía de Piscis que hay en el cielo ayudan a que te puedas encontrar con tus emociones sin negarlas.

Tip: desafía tu ambición.

Ascendente en Sagitario

El eclipse de Luna llena en Virgo activó la zona de tu carta natal asociada al trabajo con energía de cierre. Es posible que estés empezando a ver el cambio de etapa y tengas ganas de reorientar tu energía. No te apures, este es el momento en el que vas soñando el nuevo camino.

Tip: no todo depende de la buena voluntad.

Las personas con ascendente en Sagitario estarán enfocados en el trabajo estos días Freepik

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries y está dando inicio a un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Ahí también está Neptuno (planeta asociado al inconsciente). La interacción entre ambos planetas opera en el modo en que procesas tus pensamientos y emociones.

Tip: no pienses todo binariamente.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Tauro y, a su vez, Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa avanzando en tu signo. Estos movimientos son difíciles de traducir en una escena sencilla y preparan el terreno para un cambio radical, pero mientras tanto el desafío está en armar una rutina amable y posible para tu día a día.

Tip: no te olvides de agradecer lo que sí hay.

Ascendente en Piscis

Información energética importante: tu temporada continúa avanzando y alcanzó su clímax con el eclipse de Luna llena en Virgo, tu eje complementario. Es posible que, en términos psicológicos, estés sintiendo algunas emociones contradictorias con respecto a tu situación vincular. También puede ser que te sientas especialmente sensible ante lo que te pasa.