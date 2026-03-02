Qué te depara el primer eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente

Este martes 3 de marzo llega el primer eclipse de Luna llena del año y su efecto energético nos atraviesa. Pueden ser días de mayor cansancio e incertidumbre. Al mismo tiempo que cierra un ciclo de seis meses, también, se relaciona con otros eclipses en el eje Virgo-Piscis que hubo entre septiembre 2024 y marzo de 2025. También, hacia el futuro, dialoga con el próximo eclipse solar en Virgo, que será en agosto de este año. En ese sentido, un buen ejercicio puede ser recordar qué estaba pasando en ese momento en términos familiares y afectivos, y ver cómo se está ahora con respecto a esos temas.

Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede el eclipse y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta ahí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas). Este eclipse se da en el grado 13 de Virgo y tiene mayor efecto en los signos mutables, es decir, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta astral activa, es necesario conocer el ascendente.

Este martes es el eclipse lunar total en Virgo Shutterstock

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse confirma que algunas decisiones son inminentes. Hay un ciclo emocional que ya está concluido y que es hora de cambiar de etapa.

Para el ascendente, se exhibe la importancia de la rutina: encontrar el ritmo vital acorde a la gran cantidad de energía disponible y asumir la responsabilidad de mejorar el manejo del tiempo personal.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse marca el agotamiento de un vínculo o de una dinámica que se repite desde hace tiempo. Algo termina para abrir espacio a algo genuinamente nuevo.

Para el ascendente, se activa preguntas sobre el cuidado de los hábitos en un sentido amplio: nutrición, higiene mental y vínculos sin toxicidad.

Géminis

Para el Sol en Géminis, este fenómeno trae energía de cosecha, puesto que muestra con claridad los logros que fueron resultado de los compromisos cumplidos durante el último tiempo. Es buen momento para valorar el camino recorrido.

Para el ascendente, este eclipse toca los cimientos emocionales y familiares. Si en los últimos meses se trabajó la aceptación, puede cerrarse un ciclo de tensión con personas cercanas.

Cáncer

Puede que surja la posibilidad de una mudanza para las personas de Cáncer Freepik

Para el Sol en Cáncer, este eclipse ofrece claridad sobre decisiones de vida, familia y mudanza que llevaban meses en suspenso. Las respuestas empiezan a aparecer solas.

Para el ascendente, se activa la zona de la comunicación con energía precisa. Es buen momento para decir lo que cuesta decir, pero con cuidado y fundamento.

Leo

Para el Sol en Leo, este eclipse confirma que fueron meses intensos, revolucionados y conflictivos. De todos modos, también permite ver que ya va pasando, que hay un manto de piedad y que ahora empieza una etapa más calma.

Para el ascendente se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos con energía de austeridad y ayuda. Es un excelente momento para afinar la puntería, no ostentar y valorar los detalles, y así tomar una actitud servicial con quienes lo necesitan.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este evento marca el final de un modo de relacionarse con la pareja, con los vínculos familiares relacionado con la codependencia. Demuestra que es momento de cambiar de actitud para cuidar la salud física y mental.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los proyectos personales. Es buen momento para dimensionar los objetivos conquistados, para aceptar el paso del tiempo y ver el crecimiento de los últimos meses.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse funciona como un llamado de atención sobre el cuidado de los hábitos, del uso extremo de pantallas. También señala la importancia de descansar: una pausa consciente puede ser muy reparadora.

Para el ascendente, este evento marca el final de una etapa vincular o de una forma de percibir las relaciones. Soltar sin resistencia puede traer una sensación inesperada de libertad.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, este fenómeno señala el final de un proceso psíquico que reconfiguró un modo de ser y de relacionarse con la propia sensibilidad. Puede ser que sean días de cansancio, como la antesala del cambio de piel.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la amistad. El eclipse pone en perspectiva qué relaciones valen la pena y cuáles no. Hay relaciones que se afianzan y otras que muestran su superficialidad o falta de lealtad.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, se cierra un ciclo en el plano familiar. Puede ser que sea muy visible que hay una dinámica que tiene que modificar su funcionamiento para evitar daños mayores y que aparezca el verdadero crecimiento personal.

Para el ascendente, el eclipse exhibe que hay algo en la situación laboral que pide ser revisado desde un lugar de mayor autonomía y confianza en uno mismo. Es un buen momento para dejar de pedir permiso.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este evento trae un aprendizaje crucial: la rigidez puede ser el mayor obstáculo en este momento. El secreto, en este caso, está en saber adaptarse.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada al extranjero y la trascendencia. Este eclipse permite ver que a veces no alcanza ni con las creencias más sólidas y arraigadas. Se libera la energía para que aparezcan preguntas genuinas: ¿lo que hago me enriquece espiritualmente?

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse trae energía de solidaridad y empatía. Puede ser interesante hacer un ejercicio retrospectivo para ver qué cambió en los últimos meses y valorar la ayuda recibida.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad con energía de cierre sutil y con una cualidad nebulosa. Es bueno saberlo para no intentar apresar el sentido porque hay cosas que van más allá de la consciencia y la voluntad. Confiar en el proceso es la clave.

Piscis

Las personas con Sol en Piscis estarán enfocados en los vínculos

Para el Sol en Piscis, este eclipse pone la consciencia en la temática vincular, tanto de pareja como de cooperación y sociedad. Es un momento bisagra para dejar de repetir viejos patrones de relación.

Para el ascendente, este fenómeno marca la importancia de trabajar la conexión con la pareja y de construir rutinas amorosas que resguarden el espacio de encuentro y de disfrute.