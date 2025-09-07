Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente

Este domingo 7 de septiembre se activa la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis. Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación de luces y sombras entre el Sol y la Luna en el calendario lunar. En 2025 hay cuatro, algunos en el eje Aries-Libra y otros en el eje Virgo-Piscis. De ellos, dos son solares (uno fue el 8 de abril y el otro será el 2 de octubre) y dos, lunares (uno fue el 25 de marzo y el otro, este 7 de septiembre). Este último es de Luna llena y es total. Por su color rojizo, que podrá percibirse en gran parte de África, Asia y Europa, se le dice “Luna de Sangre”. Si bien el fenómeno astronómico no es visible en la Argentina, es interesante sintonizarlo como momento astrológico porque su efecto energético sí nos atraviesa.

En primer lugar, es importante advertir que los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo; por eso no sirve pensar en él de forma aislada y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Por ejemplo, como este eclipse es de Luna llena, al mismo tiempo que cierra un ciclo de seis meses, también dialoga con la serie de eclipses en el eje Virgo-Piscis que signarán el 2025 y el 2026; y en particular, como es en Piscis, trae muchísima energía de cierre y de conexión con el mundo espiritual. En ese sentido, es buen momento para aceptar un corte o un cambio, un final que hace un tiempo se veía venir. También es una invitación a confiar en la intuición, a sanar y trascender viejos conflictos emocionales.

El eclipse lunar total del 7 al 8 de septiembre de 2025, conocido como la “Luna de Sangre”, no podrá observarse desde la mayor parte del continente americano, lo que incluye a Estados Unidos Imagen Freepik

Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal se encuentra, si hay un planeta allí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas). Este eclipse se da en el grado 15 de Piscis y tiene mayor efecto en los signos mutables, es decir, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa, es necesario conocer el ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse pide un corte de patrones agresivos. Trae energía sensible y amorosa que puede servir para establecer un freno y apostar por una dinámica más calma.

Para el ascendente, es un llamado de atención por un acelere frenético que no puede ser sostenido en el largo plazo.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse pone de relieve que la inestabilidad y la imprevisibilidad son inherentes a la vida. Por lo tanto, no todo puede ser controlado e incluso se pierde mucha energía intentándolo.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a las amistades y el futuro. Puede ser que se vuelva demasiado evidente que hay relaciones que ya no hacen bien. El desafío es la aceptación.

Géminis

El eclipse lunar hará que las personas de Géminis pongan el foco en la familia maxim ibragimov - Shutterstock

Para el Sol en Géminis, este momento pone el foco en la familia y trae claridad emocional para resolver algo que estaba difuso. También puede ser un buen momento para hacerse cargo de una tristeza que estaba escondida.

Para el ascendente, este evento muestra los límites de una situación laboral, por lo que pide un punto de giro para que algunos escollos dejen de molestar. Paciencia, nada es de un día para el otro.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, este eclipse trae energía compasiva para navegar en emociones fluctuantes y ver qué canal de descarga es posible darles. Es una buena oportunidad para reconocer malestares en una conversación y/o espacio de terapia.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y puede ser buen momento para desenmascarar sentimientos, para dejar de negar tensiones y ver cómo asimilarlas.

Leo

Para el Sol en Leo, este eclipse muestra luces y sombras de decisiones tomadas hace seis meses. Puede ser una buena oportunidad para hacerse cargo de cosas que ya pasaron e intentar frenar la neurosis rumiante sobre resoluciones irreversibles.

Para el ascendente, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y el mundo inconsciente. Puede haber cansancio extra y, además, son días para prestar especial atención a lo que se sueña.

Virgo

Para el Sol en Virgo, se exhibe la necesidad de poner límites a hábitos que insisten y son contraproducentes. Demuestra de forma muy contundente la importancia de gestionar canales amorosos de autocuidado.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Puede ser tenso al principio, pero si se logra conectar sinceramente con el conflicto como algo transformador, es buen momento para entregarse y profundizar en un vínculo.

Libra

Para el Sol en Libra, este momento trae una vibración introspectiva que pide quietud. Pueden ser días de mal humor e incomodidad porque hay algo que está en combustión internamente. Es bueno saberlo para intentar buscar espacios de silencio, con cuidado de no implosionar.

Para el ascendente, se pone el foco en el manejo del tiempo y los hábitos; trae energía de evaluación retrospectiva y desde allí pide ver cómo pactar un nuevo equilibrio cotidiano.

Escorpio

Las personas de Escorpio reflexionarán sobre la amistad en este tiempo de eclipse Shutterstock

Para el Sol en Escorpio, este eclipse demuestra el poder de la amistad como un espacio innegociable de contención. También trae una enseñanza milenaria: no todo el mundo da amor de la misma manera.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y marca el final de un modo de relacionarse resentidamente con el pasado y preocupaciones heredadas que no llevan a ningún lado.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, este momento trae una incomodidad en el ámbito laboral, puesto que corre un velo ante un conflicto que cada vez empieza a ocupar más espacio. Por eso, puede ser el puntapié necesario para cortar de raíz con una situación que no da para más.

Para el ascendente, este evento demuestra que la empatía es un bien valioso. También destaca que la capacidad de escuchar y de sentirse escuchado es un arma infalible a la hora de tomar decisiones.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este eclipse trae energía de reflexión sobre la dirección vital. Pueden ser días enrarecidos con preguntas existenciales, simples e insidiosas. Es bueno saberlo para no atosigarse, para buscar refugio de la neurosis sin desconocer que lo que insiste debe ser escuchado.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación con energía sensible. Es una oportunidad para comprender una situación confusa desde otro lugar, más emocional y menos racional.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse empieza a traer respuestas a preguntas formuladas hace seis meses. El secreto está en decodificar el mensaje sin juzgarlo.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los finales con una vibración de entrega y desapego. Puede ser desafiante, pero la vía espiritual y la meditación pueden ayudar para hacerle lugar a un proceso emocional que ya es innegable.

Piscis

Para el Sol en Piscis, este eclipse trae energía de limpieza, sobre todo, en temas vinculados con la familia y la pareja. Impacta en trazos gruesos de patrones de comportamiento cristalizados que te están lastimando a vos y a tu entorno. Si se logra surfear la ola, lo que viene es una verdadera purificación emocional.

Para el ascendente, es un momento bisagra para repensar cómo te relacionas con vos y los demás, para ver cuánta disposición tenés a ceder y complacer.