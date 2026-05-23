Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 23 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 23 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el sábado 23 de mayo
- Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.
- Riqueza: Prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien donde invertirá ese dinero.
- Bienestar: No se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen animo. No permita que sus dudas lo paralicen.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.
- Amor: Momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario, su pareja no estará dispuesta a tolerarlo.
- Riqueza: Entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos, será no generando deudas innecesarias. Momento para cuidar los gastos que realiza.
- Bienestar: Sepa que su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted quiera.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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