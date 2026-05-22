Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 22 de mayo

Amor: Momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario, su pareja no estará dispuesta a tolerarlo.

Riqueza: Entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos, será no generando deudas innecesarias. Momento para cuidar los gastos que realiza.

Bienestar: Sepa que su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted quiera.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Aproveche esta jornada para comenzar a determinar en su mente cada uno de los objetivos que se identifican con cada uno de sus deseos más profundos.

Amor: Frente a las situaciones afectivas que últimamente ha estado atravesando, seria muy positivo que deje de mostrase rígido dentro de las relaciones.

Riqueza: Comenzará la jornada con una necesidad de compartir cada una de sus ideas y proyectos con sus pares laborales. De esta forma, podrá fortalecer la relación.

Bienestar: Deje de excederse en las comidas, de lo contrario, su salud pronto se lo demostrará. Procure evitar los carbohidratos y las grasas en las cenas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |