Shakira vs. Piqué: ¿qué dice la carta astral de cada uno de ellos?

escuchar

A mediados de 2022, tras doce años de relación y con dos hijos en común, la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué anunciaron su separación definitiva. La ruptura se vio acompañada de rumores de infidelidad, los cuales fueron confirmados por la colombiana en la “Music Session #53″ que realizó en colaboración con el productor Bizarrap.

Si bien la pareja había experimentado algunas crisis en el pasado, poco se sabía de su vida privada hasta el debut de este hit, en el que la artista lanzó frases como: “Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”; o “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Además, en esta canción, Shakira también apuntó contra la relación entre Piqué y Clara Chía Martí, con quien él le habría sido infiel y, al respecto, sentenció: “A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú”. Del mismo modo, criticó duramente a la actual novia del exfutbolista español al decir “tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

El tema musical se convirtió en tendencia rápidamente y alcanzó más de 240 millones de visualizaciones a menos de un mes de su estreno. Esto puso a la expareja en el ojo público y, por ello, en el día en que se da la curiosa coincidencia de que ambos cumplen años, LA NACION tomó las cartas astrales de ambos para comprender mejor, desde una perspectiva astrológica, su personalidad y las razones detrás de ciertos conflictos que pudieron atravesar durante su relación.

Un mismo Sol, en Acuario

Shakira y Piqué nacieron el 2 de febrero de 1977 y de 1987, respectivamente y, por lo tanto, ambos comparten la posición de su Sol en la carta astral en el signo de Acuario.

Este planeta rige las cualidades más importantes de la personalidad de un individuo. Es por ello que, en un principio, esta coincidencia astrológica puede causar una atracción instantánea y dar la sensación de que dos personas se conocen de toda la vida. Sin embargo, si bien una pareja conformada por el signo del aguador se complementa con facilidad, puede ser muy obstinada a la hora de mantener discusiones dado que ambos poseen opiniones fuertes.

Por otro lado, la creatividad y la rebeldía son cualidades predominantes de este signo del elemento Aire, tal como se expresa en la música de Shakira. Además, son independientes y autodidactas, lo cual los hace capaces de trabajar de manera solitaria por lo que desean. En primera instancia, se dejan influenciar por su mente más que por sus sentimientos. Sin embargo, la espontaneidad es una característica típica de las personas de Acuario, y esto puede hacerlos ser impulsivos.

Una pareja de personas de Acuario podrá sentir que se conoce de toda la vida, pero también mantenerse firmes en sus posturas individuales, lo cual puede llevar a discusiones airadas

La polaridad entre las Lunas

Luna en Cáncer de Shakira

En la carta astral, la Luna representa a las emociones, y la forma de amar y de establecer relaciones de todo tipo. Asimismo, se encuentra relacionada con la figura maternal, la protección, el cuidado y el hogar.

Al posicionarse en Cáncer, su sensibilidad se potencia. Esto se debe a que este signo del elemento Agua es uno de los más sentimentales del Zodíaco, tiene un gran corazón y generosidad, y prioriza las necesidades y deseos de quienes ama por sobre los propios.

Por ello, si bien Shakira cuenta con su Sol en el signo liberal de Acuario, su posición lunar la convierte en una mujer sensible y con ambiciones claras. Sumado a esto, su prioridad es su familia y pareja, lo que hace que deje de lado su costado rebelde.

Quienes tienen esta característica, suelen ser más conservadores a la hora de pensar las bases de una relación, y tienden a condenar las infidelidades y cuestionar la falta de compromiso. Cuando se enamoran, dan todo por sus parejas y esperan el mismo esfuerzo de los demás.

Luna en Aries de Piqué

En cuanto a Gerard, este aspecto astrológico se ubica en un signo del elemento Fuego. Es por ello, que -por momentos- puede tener tendencias al conflicto, lo que se potencia por un carácter fuerte. Su personalidad es extrovertida, pero puede resultar polémica, ya que le cuesta medir sus palabras.

La presencia de la Luna en Aries lo convierte, además, en un ser impulsivo. Estas personas suelen guiarse por sus deseos, más que por sus necesidades. Esto lo convierte en una persona con gran motivación, pero también puede causar problemas.

La infidelidad es un aspecto un tanto previsible en su carta natal, ya que quienes posean a este signo del elemento Fuego en la luna, son seductores natos, y adoran el riesgo y la aventura, ya que eso los ayuda a salir de sus rutinas.

El signo de Aries se repite en las cartas natales de Shakira y Piqué: en el ascendente de ella y en la Luna de él Shutterstock

Ascendentes de Fuego

Shakira: Ascendente en Aries

En la astrología, el ascendente es el encargado de proyectar una imagen de la persona hacia el exterior y, por lo tanto, en cierta forma, es la manera en la que un individuo es percibido por los demás. Esto hace que a muchas personas les cuesta identificarse con este aspecto de su carta.

La cantante colombiana tiene el ascendente en Aries, y este signo del elemento Fuego le otorga determinación y fuerza, lo que hace que se la percibe como una mujer independiente, responsable y trabajadora.

Asimismo, tiene una forma de expresarse contundente, capaz de crear letras para sus canciones que sean honestas y causen gran impacto en la sociedad.

Piqué: Ascendente en Sagitario

El exjugador del Futbol Club Barcelona tiene a su ascendente en otro signo del elemento Fuego: Sagitario, por lo que se muestra optimista y de buen humor, y es capaz de ser el centro de cualquier fiesta.

De esta manera, si bien resulta divertido y agradable para los demás, por ser un fanático de la aventura, esto también puede generar conflictos ya que no se toma las cosas en serio y suele evadir responsabilidades, lo que puede chocar con mayor facilidad con Aries.

LA NACION

Temas Astrología