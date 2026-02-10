Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en febrero

Si bien febrero es el segundo mes del año, muchas personas lo consideran como un momento de inicio, es decir, una etapa para poner en marcha sus planes o propósitos del Año nuevo, luego de las vacaciones. A diferencia de enero, que suele estar cargado de expectativas, listas de objetivos y promesas de cambio, estas semanas proponen poner en práctica lo ideado. La temporada Acuario toma lugar durante este ciclo e invita a pensar los vínculos y dinámicas de la vida cotidiana con libertad.

Los mantras son una herramienta que se utiliza para canalizar o enfocar la energía con una intención determinada. Se trata de frases que se repiten cuando se medita o bien en un momento de calma, cuya fórmula sonora posee un origen ancestral. De esta manera, se transmite una vibración específica que ayudará a alcanzar un objetivo, conseguir cierta emoción o sobrellevar ciertas situaciones de la vida.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco en febrero y cuáles son sus beneficios.

Aries: “Om Dum Durgayei Namaha”

Este mantra está dedicado a la diosa Durga, una de las deidades femeninas más poderosas y veneradas en el hinduismo. Representa la fuerza y el coraje, aspectos que las personas de Aries valoran y representan a la perfección. Esta frase las ayudará a alcanzar sus metas con protección y certeza.

Tauro: “Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha”

Esta oración se utiliza tradicionalmente para atraer la abundancia y prosperidad, especialmente en el plano material. Muchos la enuncian para obtener recompensas justas, recibir pagos retrasados u obtener ganancias por esfuerzos que no fueron valorados en su momento. Este signo de Tierra puede utilizarla para manifestar el reconocimiento que desea por su trabajo.

Géminis: “Om Tare Tuttare Ture Soha”

Se trata de un mantra del budismo tibetano que invoca a Tara, diosa de la compasión y sabiduría. Puede ser de gran ayuda para el signo de los gemelos, que por momentos puede distraerse por su entorno y no trabajar en su conocimiento interior. Es una herramienta útil para la intuición y la protección contra energías negativas.

Este mantra puede ayudar a las personas de Géminis a no distraerse con tanta facilidad Tatiana Buzmakova - Shutterstock

Cáncer: “Om Kriya Babaji Namaha”

Las personas de Cáncer son conocidas por su sensibilidad. Sin embargo, febrero las invita a tomar acción e ir por lo que desean sin miedos ni inseguridades. Este mantra se asocia a materializar pensamientos, llevar a cabo ideas y tomar las riendas de una situación. Las ayudará a salir de un rol pasivo y confiar en su voluntad.

Leo: “Om Hreem Namaha”

Pertenece a un bija mantra, una frase que representa la esencia vibracional de una deidad, elemento o chakra específico. Expresa el brillo interno y la autoconfianza, elementos afines a este signo de Fuego. En ese sentido, los leoninos pueden meditar con esta frase en momentos que necesiten sentirse reasegurados y validados, sin importar lo que piense su entorno.

Virgo: “Om Namah Shivaya Gurave”

Es una de las frases asociadas al dios hinduista Shiva, una de sus máximas deidades. Se utiliza para adquirir una energía de transformación y disciplina interior, además de alcanzar la capacidad de alinearse con la responsabilidad, el orden y el esfuerzo. Es invocado para concentrarse, realizar tareas difíciles o en tiempos de ambición.

Libra: “Om Shanti Om”

El signo de la balanza es conocido por su necesidad de calma y justicia. En febrero, este mantra ayudará a sus nacidos a alcanzar la paz interior que tanto desean. Se aconseja enunciarlo acompañado de una meditación para poder afirmar el bienestar propio, autoestima y equilibrio en todos los vínculos.

Escorpio: “Om Hamsa So’ham”

Escorpio es el signo de transformación profunda, que experimentó un clima astrológico intenso durante los últimos meses con la posición retrógrada de Urano. Este mantra se utiliza para acompañar procesos de sanación y renovación. Puede ayudar a establecer su fortaleza interior para confiar en su poder personal.

Sagitario: “Om Saraswati Namaha”

Este mantra puede impulsar la creatividad y el conocimiento de las personas de Sagitario Shutterstock

Esta frase se encuentra dedicada a la diosa de la sabiduría hindú, Saraswati. Es ideal para manifestar la creatividad, el conocimiento y la expansión de ideas, aspectos que los sagitarianos disfrutan trabajar. Durante la temporada de Acuario, podrán meditar con este mantra para alinearse con la energía de libertad e innovación.

Capricornio: “Om Aim Namaha”

Es otro de los bija mantras, que se encuentra asociado con el saber y a la iluminación. El signo de la cabra, famoso por su mente brillante, podrá manifestar mayor inteligencia, concentración y determinación a través de la repetición de esta frase.

Acuario, “Om Guru Om”

En temporada de su cumpleaños, las personas de Acuario se encuentran en procesos de introspección y balances. Es por ello que este mantra las ayudará a reforzar su autenticidad y ganar mayor seguridad en sí mismas, para así dejar atrás los errores del pasado y dar inicio a un nuevo ciclo en sus vidas.

Piscis, “Om Mani Padme Hum Hrīh”

Este mantra budista conecta a las personas con la compasión, la empatía y la intuición. Resulta ideal para los piscianos, que poseen una naturaleza sensible y curiosa. Es una herramienta que se utiliza para conectarse con su interior y fortalecer la relación con su naturaleza perceptiva.