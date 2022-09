Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 28 de Septiembre de 2022

No permita que los problemas cotidianos lo obsesionen como lo han hecho días atrás. Intente enfocarlos desde otra perspectiva y no lo afectará demasiado.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 28 de Septiembre

Amor: Organice una cena romántica con su pareja en su casa o en algún restaurante de su agrado. Sepa que ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía.

Riqueza: No le será conveniente que se apresure en invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron.

Bienestar: Sepa que tener el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será un período en el que deberá aprender y recapacitar sobre los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada en la que habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindará mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

