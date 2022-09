Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 30 de Septiembre de 2022

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 30 de Septiembre

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

