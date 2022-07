De las Kardashian a Ibai Llanos: ¿rebelión en la granja de los influencers?

El video se publicó el martes último, y tiene una duración de dos minutos y medio. No es un “formato corto”. Y muestra casi todas las características del modelo vigente en reglas de autopublicación: cámara frontal fija, protagonista mirando a cámara, incluso cierto tono confesional pero asertivo, fondo doméstico (no muy iluminado para que no compita contra el buzo casual amarillo del protagonista).

"El cambio drástico de Instagram hacia el modelo de TikTok puso a muchos usuarios representativos en modo de guerra"

Se trata de Adam Mosseri, el responsable máximo de Instagram, que salió a dar explicaciones ante las muchas quejas, según admite, sobre los recientes e inminentes cambios en esa red social. Allí detalla cuestiones técnicas que afectan a los más de 500 millones de usuarios diarios de Instagram: como había anunciado meses atrás, la visibilidad de videos empieza a superar a la de fotos, la exposición de contenido de entretenimiento sugerido (e implementaciones como Reels) desplaza a las publicaciones de familiares, amigos y perfiles seguidos. “¡Las recomendaciones son un modo de que puedas descubrir cosas que ni siquiera sabías que existían!”, define.

Mosseri, en tono didáctico, alerta sobre modificaciones inexorables, pero admite que muchos usuarios están molestos, enojados, y trata de contenerlos. El cambio drástico hacia el modelo de TikTok (el más efectivo actualmente en captura de tiempo de atención a través de videos y entretenimiento) puso a muchos usuarios representativos en modo de guerra.

La campaña es explícita: “¡Que Instagram vuelva a ser Instagram! Dejen de copiar a TikTok. Solo quiero ver las lindas fotos de mis amigos”, suplican.

No son usuarios comunes y corrientes: Kylie Jenner (la mujer con más seguidores, más de 360 millones) y Kim Kardashian representan la elite de celebridades que fue privilegiada por esa red: fama y estilo de vida tan lujoso como controversial, representan el modelo de estrella que la red capitalizó y catapultó. Ahora, los cambios parecen incomodarlas, aunque luego de esa queja siguieron con las fotos de sus marcas de belleza y lencería.

"Ibai Llanos sorprendió al anunciar que se analiza mudarse de Twitch a YouTube"

El miércoles de esta misma semana fue Mark Zuckerberg quien, ante los inversionistas, dio explicaciones de los cambios.

También días atrás, el sábado pasado, Ibai Llanos sorprendió en un stream en vivo a los millones de usuarios de Twitch. Y detalló que por consejo de su editor de video analiza mudarse de esa plataforma (la red en la que ostenta el récord de reproducciones, desde que hace semanas protagonizó una velada boxística con influencers) a YouTube donde, dejó soslayar, los videos quedan mejor almacenados y, en definitiva, puede ganar más dinero.

El contexto, también, son los cambios recientes que anunció Twitch relacionados con los pagos de suscriptores a los canales (en baja) y las regalías publicitarias (en alza), pero que no compensan ingresos para los más exitosos.

Ibai Llanos y el Kun Agüero en pleno streaming: el influencer analiza mudarse de plataforma Captura

Volvamos a TikTok, el sitio de Internet con más tráfico del mundo, propiedad de la compañía china ByteDance. Esa plataforma, gracias a su particular algoritmo de recomendación y distribución de contenidos, ha producido un fenómeno extraño para las redes tradicionales: ya hay unas 40.000 cuentas que superan el millón de seguidores capturados por apenas un video exitoso de escasos segundos de duración: una humorada, un baile, un gag, una burla, una receta simple....

“Diluye lo que significa ser un creador exitoso”, advertía un especialista en un informe publicado el sábado pasado por la analista Kaya Yurieff. Según se detalla, apenas el 14% de las reproducciones de un video llega de los seguidores de un perfil. Aunque se lo busca comparar con la televisión (pasatiempo en video), el hábito parece ser el de un desenfrenado zapping personalizado.

La batalla es más profunda y compleja de lo que dejan ver los celos y rencillas de las celebridades: de un lado, Facebook (hoy Meta) que construyó sus fortalezas alrededor del llamado “social graph”, un mapa de vínculos, adhesión e interacciones, eventualmente una “comunidad”, y TikTok, que puso en el centro el contenido, su capacidad de entretener, que se mide en el modo de capturar y retener micromomentos de atención.

Además, claro, que en tiempos de recesión económica, y sobre todo de retracción de los presupuestos de publicidad digital, la batalla por los dólares será bestial. Las diversas plataformas enfrentan a su vez esa coyuntura con alguna debilidad: buscan transformarse, adaptar su modelo de negocio, desean orientarlo a los nuevos creadores a los que buscarán solventar, pero para ello pareciera que deben desafiar o cuestionar a los referentes exitosos actuales. Los aficionados de ayer son los referentes de hoy que enfrentan a nuevos y recién llegados aficionados... YouTube, en todo caso, parece hoy hacer un mejor trabajo en integrar seguidores y a la hora de repartir dinero entre sus creadores.