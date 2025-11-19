Las respuestas al crucigrama del 19 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 19 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Calumniador”, mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en “Quebrantar la ley de Dios.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Quebrantar la ley de Dios

PECAR

6. Especifican

DEFINEN

8. Calumniador

DETRACTOR

10. Hueso de forma triangular

SACRO

11. Pasar la lengua por encima

LAMER

13. Edgar ___ Poe: escribió “El cuervo”

ALLAN

14. Estéril, como un desierto

ÁRIDO

15. Deporte de combate (sigla)

MMA

16. Red en inglés

NET

17. Rasgo distintivo de Papá Noel

BARBA

20. De forma de huevo (fem.)

OVADA

22. Uno de teclado puede ahorrar muchos clics

ATAJO

23. Los extremos de una pila

POLOS

24. Provocar somnolencia

ADORMECER

26. Astutas

ARTERAS

27. ___ G, cantante de “Amargura”

KAROL

Verticales

1. Antigua ciudad de la actual Jordania

PETRA

2. Zac ___, actor de EE. UU.

EFRON

3. Agencia de inteligencia de EE. UU.

CIA

4. Objeto que mantiene una embarcación en su lugar

ANCLA

5. Desafiar

RETAR

6. Anunciada

DECLARADA

7. Que solo existen de palabra

NOMINALES

8. Perro con pelaje liso y manchas

DÁLMATA

9. Contorno

REDEDOR

10. Música brasileña de origen africana

SAMBA

12. Quebradas

ROTAS

18. Famosa cantante islandesa

BJÖRK

19. Principal arteria del cuerpo humano

AORTA

20. Llevo a cabo

OPERO

21. Hay una en dos

VOCAL

25. Mar en Marsella

MER