Las respuestas al crucigrama del 19 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Calumniador”
LA NACION
El crucigrama de este 19 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Calumniador”, mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en “Quebrantar la ley de Dios.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Quebrantar la ley de Dios
PECAR
6. Especifican
DEFINEN
8. Calumniador
DETRACTOR
10. Hueso de forma triangular
SACRO
11. Pasar la lengua por encima
LAMER
13. Edgar ___ Poe: escribió “El cuervo”
ALLAN
14. Estéril, como un desierto
ÁRIDO
15. Deporte de combate (sigla)
MMA
16. Red en inglés
NET
17. Rasgo distintivo de Papá Noel
BARBA
20. De forma de huevo (fem.)
OVADA
22. Uno de teclado puede ahorrar muchos clics
ATAJO
23. Los extremos de una pila
POLOS
24. Provocar somnolencia
ADORMECER
26. Astutas
ARTERAS
27. ___ G, cantante de “Amargura”
KAROL
Verticales
1. Antigua ciudad de la actual Jordania
PETRA
2. Zac ___, actor de EE. UU.
EFRON
3. Agencia de inteligencia de EE. UU.
CIA
4. Objeto que mantiene una embarcación en su lugar
ANCLA
5. Desafiar
RETAR
6. Anunciada
DECLARADA
7. Que solo existen de palabra
NOMINALES
8. Perro con pelaje liso y manchas
DÁLMATA
9. Contorno
REDEDOR
10. Música brasileña de origen africana
SAMBA
12. Quebradas
ROTAS
18. Famosa cantante islandesa
BJÖRK
19. Principal arteria del cuerpo humano
AORTA
20. Llevo a cabo
OPERO
21. Hay una en dos
VOCAL
25. Mar en Marsella
MER
