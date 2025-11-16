Las respuestas al crucigrama del 16 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Parte imantada de la brújula”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 16 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Parte imantada de la brújula”, mientras que el interrogante 23 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Palabras dichas antes de ‘prisa’ y ‘velocidad’.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Comezón
PICOR
6. Adías, fechas
DATAS
11. Parte imantada de la brújula
AGUJA
12. Suprime
OMITE
13. Color que toma el rostro a causa de la vergüenza
RUBOR
14. Implorer
ROGAR
15. Oreja en inglés
EAR
16. Sale a la vista
APARECE
18. Tipo de calzoncillo (voz i.)
SLIP
20. Veneras
ADORAS
21. Los dos
AMBOS
23. De los cuerpos celestes
ASTRAL
26. ___ Sandler, actor de Estados Unidos
ADAM
30. Tontos
TARADOS
32. ___ doble: W
UVE
33. Realicé una cirugía
OPERÉ
34. ___ Lavigne, cantante de “Sk8er Boi”
AVRIL
36. Proveer, abastecer
DOTAR
37. Difícil de distinguir
LIOSO
38. Postura corporal del yoga
ASANA
39. ___ Arantes do Nascimento: Pelé
EDSON
Verticales
1. Como los números 10, 100 y 1000
PARES
2. De la misma clase
IGUAL
3. Tapé
CUBRÍ
4. “¡Atención!”
OJO
5. Excéntrica, inusitada
RARA
6. Color similar al ámbar
DORADO
7. Tierna
AMOROSA
8. Tigre en inglés
TIGER
9. Se enfrenta agresivamente
ATACA
10. Individuos, criaturas
SERES
17. Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005
PABLO
19. Interrumpirán el movimiento
PARARÁN
22. Material de tacos y tablas
MADERA
23. Palabras dichas antes de “prisa” y “velocidad”
A TODA
24. Anuros de piel gruesa
SAPOS
25. Artificio ingenioso
TRETA
27. Difíciles de cortar
DUROS
28. Advertencia
AVISO
29. Fruto grande y redondo
MELÓN
31. “Lo barato ___ caro”
SALE
35. Planta de la viticultura
VID
