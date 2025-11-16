Las respuestas al crucigrama del 16 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 16 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Parte imantada de la brújula”, mientras que el interrogante 23 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Palabras dichas antes de ‘prisa’ y ‘velocidad’.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Comezón

PICOR

6. Adías, fechas

DATAS

11. Parte imantada de la brújula

AGUJA

12. Suprime

OMITE

13. Color que toma el rostro a causa de la vergüenza

RUBOR

14. Implorer

ROGAR

15. Oreja en inglés

EAR

16. Sale a la vista

APARECE

18. Tipo de calzoncillo (voz i.)

SLIP

20. Veneras

ADORAS

21. Los dos

AMBOS

23. De los cuerpos celestes

ASTRAL

26. ___ Sandler, actor de Estados Unidos

ADAM

30. Tontos

TARADOS

32. ___ doble: W

UVE

33. Realicé una cirugía

OPERÉ

34. ___ Lavigne, cantante de “Sk8er Boi”

AVRIL

36. Proveer, abastecer

DOTAR

37. Difícil de distinguir

LIOSO

38. Postura corporal del yoga

ASANA

39. ___ Arantes do Nascimento: Pelé

EDSON

Verticales

1. Como los números 10, 100 y 1000

PARES

2. De la misma clase

IGUAL

3. Tapé

CUBRÍ

4. “¡Atención!”

OJO

5. Excéntrica, inusitada

RARA

6. Color similar al ámbar

DORADO

7. Tierna

AMOROSA

8. Tigre en inglés

TIGER

9. Se enfrenta agresivamente

ATACA

10. Individuos, criaturas

SERES

17. Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005

PABLO

19. Interrumpirán el movimiento

PARARÁN

22. Material de tacos y tablas

MADERA

23. Palabras dichas antes de “prisa” y “velocidad”

A TODA

24. Anuros de piel gruesa

SAPOS

25. Artificio ingenioso

TRETA

27. Difíciles de cortar

DUROS

28. Advertencia

AVISO

29. Fruto grande y redondo

MELÓN

31. “Lo barato ___ caro”

SALE

35. Planta de la viticultura

VID