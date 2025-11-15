Las respuestas al crucigrama del 15 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 15 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Magia en inglés”, mientras que el interrogante 18 vertical se resuelve con la palabra faltante en “El caballo de Odín tiene ocho”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Magia en inglés

MAGIC

6. Hace más lento

RETARDA

8. Obcecación

FANATISMO

10. Disminuyes

REDUCES

11. Medida macroeconómica (sigla)

PIB

13. Marca de calzados deportivos

ADIDAS

14. Palo largo y delgado

VARA

15. Eliminar la humedad

SECAR

16. Planeta enano en el cinturón de asteroides

CERES

17. En ___ de: en honor de

ARAS

18. País de América Central conocido por su canal

PANAMÁ

19. Ingrediente del pan y de la masa de la pizza

SAL

20. Ruidos de ovejas y cabras

BALIDOS

21. Auténticos

LEGÍTIMOS

23. Extraídos de un lugar

SACADOS

24. Planos

LISOS

Verticales

1. Chicas

MENUDAS

2. Embestir para causar daño

ATACAR

3. Bill ___, famoso empresario de EE. UU.

GATES

4. Membrana situada detrás de la córnea

IRIS

5. Discos compactos

CDS

6. Partidarios de reformas extremas

RADICALES

7. Protegidos

AMPARADOS

8. La F de FBI

FEDERAL

9. Escucharemos

OIREMOS

10. Planas y libres de estorbos

RASAS

12. Asientos de estatuas o columnas

BASAS

14. Llegamos

VENIMOS

16. Caluroso

CÁLIDO

18. El caballo de Odín tiene ocho

PATAS

20. Transporte de dos ruedas (coloq.)

BICI

22. Actriz Gadot

GAL