Las respuestas al crucigrama del 15 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Magia en inglés”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 15 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Magia en inglés”, mientras que el interrogante 18 vertical se resuelve con la palabra faltante en “El caballo de Odín tiene ocho”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Magia en inglés
MAGIC
6. Hace más lento
RETARDA
8. Obcecación
FANATISMO
10. Disminuyes
REDUCES
11. Medida macroeconómica (sigla)
PIB
13. Marca de calzados deportivos
ADIDAS
14. Palo largo y delgado
VARA
15. Eliminar la humedad
SECAR
16. Planeta enano en el cinturón de asteroides
CERES
17. En ___ de: en honor de
ARAS
18. País de América Central conocido por su canal
PANAMÁ
19. Ingrediente del pan y de la masa de la pizza
SAL
20. Ruidos de ovejas y cabras
BALIDOS
21. Auténticos
LEGÍTIMOS
23. Extraídos de un lugar
SACADOS
24. Planos
LISOS
Verticales
1. Chicas
MENUDAS
2. Embestir para causar daño
ATACAR
3. Bill ___, famoso empresario de EE. UU.
GATES
4. Membrana situada detrás de la córnea
IRIS
5. Discos compactos
CDS
6. Partidarios de reformas extremas
RADICALES
7. Protegidos
AMPARADOS
8. La F de FBI
FEDERAL
9. Escucharemos
OIREMOS
10. Planas y libres de estorbos
RASAS
12. Asientos de estatuas o columnas
BASAS
14. Llegamos
VENIMOS
16. Caluroso
CÁLIDO
18. El caballo de Odín tiene ocho
PATAS
20. Transporte de dos ruedas (coloq.)
BICI
22. Actriz Gadot
GAL
Otras noticias de Audiencia
“César Sena la sostenía y Marcela la apuñalaba”. A horas del veredicto, la abuela de Cecilia Strzyzowski dijo estar convencida de que la mataron en conjunto
“No creo que compre la coartada de los Sena”. Un abogado penalista analizó el juicio por jurado en Chaco antes del veredicto
Hay cuarto intermedio. Juicio de Cecilia Strzyzowski: se conoce el veredicto contra el clan Sena, este viernes 14
Más leídas
- 1
Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
- 2
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 3
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 4
Se reactiva una megacausa de corrupción con más de 200 personas imputadas