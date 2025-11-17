Las respuestas al crucigrama del 17 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Libro en blanco para poner fotos”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 17 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Libro en blanco para poner fotos”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Scooby- _, perro miedoso de la televisión”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Libro en blanco para poner fotos
ALBUM
6. Concedidas
DADAS
11. Sin espacios vacíos
LLENO
12. Toma posesión de un lugar
OCUPA
13. Torre de : edificación mencionada en la Biblia
BABEL
14. Escucharán
OIRÁN
15. Placenteros
AMENOS
17. Causa perjuicio
DAÑA
18. Señal de petición de socorro
SOS
19. Aves de picos largos y colores vivos
TUCANES
21. Solamente (2 palabras)
NO MÁS
22. Dinámicas
ACTIVAS
25. Neill, actuó en “Parque Jurásico”
SAM
28. Como un canalla
RUIN
29. Amigo de lo ajeno
RATERO
31. galés: raza de perro
CORGI
33. Regalen
DONEN
34. Caja usada en funerales
ATAÚD
35. Suprimo
OMITO
36. Enfermedad producida por ácaros
SARNA
37. Billetes en circulación en Perú
SOLES
Verticales
1. Blancas
ALBAS
2. Convoco
LLAMO
3. Sus sonrisas no tienen dientes
BEBÉS
4. Juntan dos o más elementos
UNEN
5. Cóctel que arde y no refresca
MOLOTOV
6. Scooby- _, perro miedoso de la televisión
DOO
7. Corrosivas
ÁCIDAS
8. Resisten el paso del tiempo
DURAN
9. Agarré
APAÑÉ
10. Buenas para la salud
SANAS
16. Efectuar una adición
SUMAR
20. Que han contraído matrimonio
CASADOS
21. De modo: en absoluto
NINGÚN
22. Cajas con tapas planas
ARCAS
23. Proporción determinada
CUOTA
24. Malgastar el dinero
TIRAR
25. Que muestra debilidad por la edad
SENIL
26. Pendiente redondeado
ARETE
27. Tarzán ha crecido con ellos
MONOS
30. Bebió
TOMÓ
32. Antónimo de vuelta
IDA
Más leídas
- 1
Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
- 2
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 3
La temible Banda del Millón había marcado 171 casas para robar en Vicente López, San Isidro y San Fernando
- 4
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos