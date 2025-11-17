Las respuestas al crucigrama del 17 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 17 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Libro en blanco para poner fotos”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Scooby- _, perro miedoso de la televisión”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Libro en blanco para poner fotos

ALBUM

6. Concedidas

DADAS

11. Sin espacios vacíos

LLENO

12. Toma posesión de un lugar

OCUPA

13. Torre de : edificación mencionada en la Biblia

BABEL

14. Escucharán

OIRÁN

15. Placenteros

AMENOS

17. Causa perjuicio

DAÑA

18. Señal de petición de socorro

SOS

19. Aves de picos largos y colores vivos

TUCANES

21. Solamente (2 palabras)

NO MÁS

22. Dinámicas

ACTIVAS

25. Neill, actuó en “Parque Jurásico”

SAM

28. Como un canalla

RUIN

29. Amigo de lo ajeno

RATERO

31. galés: raza de perro

CORGI

33. Regalen

DONEN

34. Caja usada en funerales

ATAÚD

35. Suprimo

OMITO

36. Enfermedad producida por ácaros

SARNA

37. Billetes en circulación en Perú

SOLES

Verticales

1. Blancas

ALBAS

2. Convoco

LLAMO

3. Sus sonrisas no tienen dientes

BEBÉS

4. Juntan dos o más elementos

UNEN

5. Cóctel que arde y no refresca

MOLOTOV

6. Scooby- _, perro miedoso de la televisión

DOO

7. Corrosivas

ÁCIDAS

8. Resisten el paso del tiempo

DURAN

9. Agarré

APAÑÉ

10. Buenas para la salud

SANAS

16. Efectuar una adición

SUMAR

20. Que han contraído matrimonio

CASADOS

21. De modo: en absoluto

NINGÚN

22. Cajas con tapas planas

ARCAS

23. Proporción determinada

CUOTA

24. Malgastar el dinero

TIRAR

25. Que muestra debilidad por la edad

SENIL

26. Pendiente redondeado

ARETE

27. Tarzán ha crecido con ellos

MONOS

30. Bebió

TOMÓ

32. Antónimo de vuelta

IDA