Las respuestas al crucigrama del 2 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 2 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Instrumento para abrir surcos y remover la tierra”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “”Penny ___", canción de los Beatles”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Cubre el campo de golf

CÉSPED

7. ___ nada: muy poco

CASI

11. Ajuste de dos piezas

ENCAJE

12. Hablado, como un discurso

ORAL

13. Daniel casi fue devorado por ellos, según la Biblia

LEONES

14. “Penny ___”, canción de los Beatles

LANE

15. Palabra con “nouveau” o “déco”

ART

16. Condimentados con cloruro de sodio

SALADOS

18. Hecha pedazos

ROTA

20. Tomó un descanso

REPOSÓ

21. Meterse en camisa de once ___: asumir un riesgo innecesario

VARAS

23. Ocurría con frecuencia

PASABA

26. “Preste atención”

OIGA

30. Hice propaganda

ANUNCIÉ

32. ___ Efron, actor de EE. UU.

ZAC

33. Canal de ___, vía marítima de África

SUEZ

34. Larva de algunos insectos

GUSANO

36. De poca calidad (fem.)

MALA

37. Caballos del Medio Oriente

ÁRABES

38. La magnolia tiene uno agradable

OLOR

39. Habitante de la Ciudad Eterna

ROMANO

Verticales

1. Vigilar con atención

CELAR

2. Uno en una fecha

ENERO

3. ___ Joplin: gran nombre del ragtime

SCOTT

4. Alimento en la oración del padre nuestro

PAN

5. Temas predominantes en escritos

EJES

6. Arrancar, erradicar

DESARRAIGAR

7. Derrumbe súbito

COLAPSO

8. Instrumento para abrir surcos y remover la tierra

ARADO

9. Sin enfermedades (pl.)

SANOS

10. Sin daño

ILESO

17. Primera esposa de Jacob, según la Biblia

LEA

19. Prolongar hacia delante

AVANZAR

22. Primeras letras del alfabeto

ABC

23. Asombro extremo

PASMO

24. La frecuencia de los Premios Globo de Oro

ANUAL

25. Terreno edificable

SUELO

27. Hacía subir

IZABA

28. Triunfen, venzan

GANEN

29. Persecución

ACOSO

31. Moneda de Alemania y Bélgica

EURO

35. El tío de EE. UU.

SAM