Las respuestas al crucigrama del 2 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cubre el campo de golf”
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 2 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Instrumento para abrir surcos y remover la tierra”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “”Penny ___", canción de los Beatles”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Cubre el campo de golf
CÉSPED
7. ___ nada: muy poco
CASI
11. Ajuste de dos piezas
ENCAJE
12. Hablado, como un discurso
ORAL
13. Daniel casi fue devorado por ellos, según la Biblia
LEONES
14. “Penny ___”, canción de los Beatles
LANE
15. Palabra con “nouveau” o “déco”
ART
16. Condimentados con cloruro de sodio
SALADOS
18. Hecha pedazos
ROTA
20. Tomó un descanso
REPOSÓ
21. Meterse en camisa de once ___: asumir un riesgo innecesario
VARAS
23. Ocurría con frecuencia
PASABA
26. “Preste atención”
OIGA
30. Hice propaganda
ANUNCIÉ
32. ___ Efron, actor de EE. UU.
ZAC
33. Canal de ___, vía marítima de África
SUEZ
34. Larva de algunos insectos
GUSANO
36. De poca calidad (fem.)
MALA
37. Caballos del Medio Oriente
ÁRABES
38. La magnolia tiene uno agradable
OLOR
39. Habitante de la Ciudad Eterna
ROMANO
Verticales
1. Vigilar con atención
CELAR
2. Uno en una fecha
ENERO
3. ___ Joplin: gran nombre del ragtime
SCOTT
4. Alimento en la oración del padre nuestro
PAN
5. Temas predominantes en escritos
EJES
6. Arrancar, erradicar
DESARRAIGAR
7. Derrumbe súbito
COLAPSO
8. Instrumento para abrir surcos y remover la tierra
ARADO
9. Sin enfermedades (pl.)
SANOS
10. Sin daño
ILESO
17. Primera esposa de Jacob, según la Biblia
LEA
19. Prolongar hacia delante
AVANZAR
22. Primeras letras del alfabeto
ABC
23. Asombro extremo
PASMO
24. La frecuencia de los Premios Globo de Oro
ANUAL
25. Terreno edificable
SUELO
27. Hacía subir
IZABA
28. Triunfen, venzan
GANEN
29. Persecución
ACOSO
31. Moneda de Alemania y Bélgica
EURO
35. El tío de EE. UU.
SAM
