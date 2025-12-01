Las respuestas al crucigrama del 1 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 1 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna”, mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en ““___ hoy nuestro pan de cada día...”” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Poseer, tener

HABER

6. Me responsabilicé

ASUMÍ

11. Toma apuntes

ANOTA

12. Lengua como el mandarín

TONAL

13. Aerolínea con sede en Chile

LATAM

14. Minoría rectora

ELITE

15. Fue novia de Lennon

ONO

16. Relativas a identidades culturales

ÉTNICAS

18. Dar salubridad a un terreno

SANEAR

20. Dulce con agujero

DONA

21. Permanece como está

QUEDA

23. Voz del gato

MIAU

26. Exponer al calor para dorar

TOSTAR

30. Absorben mediante succión

ASPIRAN

32. ___ Thurman, actriz norteamericana

UMA

33. Carta de una baraja

NAIPE

34. ___ con pollo, plato típico de España y Latinoamérica

ARROZ

36. Retiran algo de un sitio

SACAN

37. Sabia, instruida

LEÍDA

38. Material usado en la fabricación de maquinaria

ACERO

39. “___ hoy nuestro pan de cada día...”

DANOS

Verticales

1. Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna

HALOS

2. Fruta con una corona de hojas verdes

ANANÁ

3. Parte de una camisa

BOTÓN

4. La “e” larga de los griegos

ETA

5. Jean-Philippe ___, compositor francés

RAMEAU

6. Aseguren por medio de cuerdas

ATEN

7. Macizas y firmes

SÓLIDAS

8. Sin igual

UNICO

9. ___ el tiempo: se entretienen

MATAN

10. Que no ha sufrido daño (fem.)

ILESA

17. Artificio ingenioso

TRETA

19. Proporcionar recursos

EQUIPAR

22. Pato creado por Walt Disney y Dick Lundy

DONALD

23. Blanda de temperamento

MANSA

24. ___ Asimov: autor de “Yo, robot”

ISAAC

25. Extremo superior

ÁPICE

27. Centro cultural del norte de Italia

TURÍN

28. Como debe ser (2 palabras)

A MODO

29. Beagle, Shar pei y Chow chow

RAZAS

31. Río que atraviesa Bolonia

RENO

35. Madre de Poseidón (mit.)

REA