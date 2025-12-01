Las respuestas al crucigrama del 1 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fruta con una corona de hojas verdes”
LA NACION
El crucigrama de este 1 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna”, mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en ““___ hoy nuestro pan de cada día...”” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Poseer, tener
HABER
6. Me responsabilicé
ASUMÍ
11. Toma apuntes
ANOTA
12. Lengua como el mandarín
TONAL
13. Aerolínea con sede en Chile
LATAM
14. Minoría rectora
ELITE
15. Fue novia de Lennon
ONO
16. Relativas a identidades culturales
ÉTNICAS
18. Dar salubridad a un terreno
SANEAR
20. Dulce con agujero
DONA
21. Permanece como está
QUEDA
23. Voz del gato
MIAU
26. Exponer al calor para dorar
TOSTAR
30. Absorben mediante succión
ASPIRAN
32. ___ Thurman, actriz norteamericana
UMA
33. Carta de una baraja
NAIPE
34. ___ con pollo, plato típico de España y Latinoamérica
ARROZ
36. Retiran algo de un sitio
SACAN
37. Sabia, instruida
LEÍDA
38. Material usado en la fabricación de maquinaria
ACERO
39. “___ hoy nuestro pan de cada día...”
DANOS
Verticales
1. Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna
HALOS
2. Fruta con una corona de hojas verdes
ANANÁ
3. Parte de una camisa
BOTÓN
4. La “e” larga de los griegos
ETA
5. Jean-Philippe ___, compositor francés
RAMEAU
6. Aseguren por medio de cuerdas
ATEN
7. Macizas y firmes
SÓLIDAS
8. Sin igual
UNICO
9. ___ el tiempo: se entretienen
MATAN
10. Que no ha sufrido daño (fem.)
ILESA
17. Artificio ingenioso
TRETA
19. Proporcionar recursos
EQUIPAR
22. Pato creado por Walt Disney y Dick Lundy
DONALD
23. Blanda de temperamento
MANSA
24. ___ Asimov: autor de “Yo, robot”
ISAAC
25. Extremo superior
ÁPICE
27. Centro cultural del norte de Italia
TURÍN
28. Como debe ser (2 palabras)
A MODO
29. Beagle, Shar pei y Chow chow
RAZAS
31. Río que atraviesa Bolonia
RENO
35. Madre de Poseidón (mit.)
REA
