Las respuestas al crucigrama del 29 de octubre de 2025

El crucigrama de este 29 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Golpes que se dan con la mano en la cara”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “‘___ de letras’, pasatiempo muy popular.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Cubos con puntos de uno a seis

Dados

6. Determinar

DECIDIR

8. Los nombres que siguen a “doña” y “señora”

FEMENINOS

10. Adornan

DECORAN

11. ___ Kane: uno de los creadores de Batman

BOB

13. Rendir culto a un dios

ADORAR

14. ___ de letras, pasatiempo muy popular

SOPA

15. Mirarás

VERÁS

16. Cartas menores que los caballos

SOTAS

17. Hierro en inglés

IRON

18. Uno de los doce apóstoles de Jesús

FELIPE

19. Entregas, concedes

DAS

20. Como los medicamentos de aplicación externa

TÓPICOS

21. Arraigadas

RADICADAS

23. Relacionadas con el ruido

SONORAS

24. Fluidos que pueden ser canalizados

GASES

Verticales

1. Tardan

DEMORAN

2. Orillas de la calle

ACERAS

3. Moneda de Argelia

Dinar

4. Principal dios del panteón nórdico

ODÍN

5. ___ pestañear: con gran atención

SIN

6. Pundonorosas

DECOROSAS

7. Propias de máquinas autónomas programables

ROBÓTICAS

8. Incorporar a una asociación de Estados

FEDERAR

9. Golpes que se dan con la mano en la cara

SOPAPOS

10. Rey que mató al gigante Goliat

DAVID

12. Apoyos

BASES

14. Macizas y firmes

SÓLIDAS

16. Aparté

SEPARÉ

18. Puntos de origen de una enfermedad

FOCOS

20. ___ Turner, cantante de “The Best”

TINA

22. Perro en inglés

DOG