Las respuestas al crucigrama del 29 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Rey que mató al gigante Goliat”
El crucigrama de este 29 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Golpes que se dan con la mano en la cara”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “‘___ de letras’, pasatiempo muy popular.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Cubos con puntos de uno a seis
Dados
6. Determinar
DECIDIR
8. Los nombres que siguen a “doña” y “señora”
FEMENINOS
10. Adornan
DECORAN
11. ___ Kane: uno de los creadores de Batman
BOB
13. Rendir culto a un dios
ADORAR
14. ___ de letras, pasatiempo muy popular
SOPA
15. Mirarás
VERÁS
16. Cartas menores que los caballos
SOTAS
17. Hierro en inglés
IRON
18. Uno de los doce apóstoles de Jesús
FELIPE
19. Entregas, concedes
DAS
20. Como los medicamentos de aplicación externa
TÓPICOS
21. Arraigadas
RADICADAS
23. Relacionadas con el ruido
SONORAS
24. Fluidos que pueden ser canalizados
GASES
Verticales
1. Tardan
DEMORAN
2. Orillas de la calle
ACERAS
3. Moneda de Argelia
Dinar
4. Principal dios del panteón nórdico
ODÍN
5. ___ pestañear: con gran atención
SIN
6. Pundonorosas
DECOROSAS
7. Propias de máquinas autónomas programables
ROBÓTICAS
8. Incorporar a una asociación de Estados
FEDERAR
9. Golpes que se dan con la mano en la cara
SOPAPOS
10. Rey que mató al gigante Goliat
DAVID
12. Apoyos
BASES
14. Macizas y firmes
SÓLIDAS
16. Aparté
SEPARÉ
18. Puntos de origen de una enfermedad
FOCOS
20. ___ Turner, cantante de “The Best”
TINA
22. Perro en inglés
DOG
