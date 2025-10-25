Las respuestas al crucigrama del 25 de octubre de 2025

El crucigrama de este 25 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Que tienen un sabor desagradable (fem.)”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “‘Nikola ___, inventor’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Burla para hacer reír

BROMA

6. Especulativa

TEÓRICA

8. Absuelta

PERDONADA

10. ___ de equilibrio: aparato de gimnasia

BARRA

11. Perfume muy agradable

AROMA

13. Inexactitud

ERROR

14. Guerra de las Dos ___: conflicto entre 1455 y 1487

ROSAS

15. En el vóley, tanto que se gana con el saque

ACE

16. Prefijo que indica anterioridad

PRE

17. Nikola ___, inventor

TESLA

20. Prenda interior femenina

BRAGA

22. ___ ego: el “otro yo” en latín

ALTER

23. Como las montañas de los parques temáticos

RUSAS

24. Divisiones de un tratado o ley

ARTÍCULOS

26. Levantados

ERECTOS

27. Sobrenombre

ALIAS

Verticales

1. Planta que crece en lugares aguanosos

BERRO

2. Grabar (la película)

RODAR

3. Metal amarillo muy utilizado en joyería

ORO

4. Abrir galerías subterráneas

MINAR

5. Parásito de animales y plantas

ÁCARO

6. Transporte como el camión

TERRESTRE

7. Muy cerca (3 palabras)

A DOS PASOS

8. Parte de una cosa

PARCELA

9. Que tienen un sabor desagradable (fem.)

AMARGAS

10. Muy religiosa

BEATA

12. Limpias con esmero

ASEAS

18. Al pie de la ___: literalmente

LETRA

19. Protagonista de “La sirenita”

ARIEL

20. Grosera

BRUTA

21. Cilindros en donde se enrollan los cabellos para rizarlos

RULOS

25. 201, en números romanos

CCI