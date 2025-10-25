Las respuestas al crucigrama del 25 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Metal amarillo muy utilizado en joyería”
El crucigrama de este 25 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Que tienen un sabor desagradable (fem.)”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “‘Nikola ___, inventor’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Burla para hacer reír
BROMA
6. Especulativa
TEÓRICA
8. Absuelta
PERDONADA
10. ___ de equilibrio: aparato de gimnasia
BARRA
11. Perfume muy agradable
AROMA
13. Inexactitud
ERROR
14. Guerra de las Dos ___: conflicto entre 1455 y 1487
ROSAS
15. En el vóley, tanto que se gana con el saque
ACE
16. Prefijo que indica anterioridad
PRE
17. Nikola ___, inventor
TESLA
20. Prenda interior femenina
BRAGA
22. ___ ego: el “otro yo” en latín
ALTER
23. Como las montañas de los parques temáticos
RUSAS
24. Divisiones de un tratado o ley
ARTÍCULOS
26. Levantados
ERECTOS
27. Sobrenombre
ALIAS
Verticales
1. Planta que crece en lugares aguanosos
BERRO
2. Grabar (la película)
RODAR
3. Metal amarillo muy utilizado en joyería
ORO
4. Abrir galerías subterráneas
MINAR
5. Parásito de animales y plantas
ÁCARO
6. Transporte como el camión
TERRESTRE
7. Muy cerca (3 palabras)
A DOS PASOS
8. Parte de una cosa
PARCELA
9. Que tienen un sabor desagradable (fem.)
AMARGAS
10. Muy religiosa
BEATA
12. Limpias con esmero
ASEAS
18. Al pie de la ___: literalmente
LETRA
19. Protagonista de “La sirenita”
ARIEL
20. Grosera
BRUTA
21. Cilindros en donde se enrollan los cabellos para rizarlos
RULOS
25. 201, en números romanos
CCI
