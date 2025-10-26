Las respuestas al crucigrama del 26 de octubre de 2025

El crucigrama de este 26 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Materia que puede llegar hasta los 1.200 °C”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “‘___ Karenina’, novela de León Tolstói.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Que tiene forma de huevo

OVAL

5. Amplificadores visuales

LUPAS

10. Vigilar a alguien de quien se desconfía

CELAR

12. Apunto por escrito

ANOTO

13. La Harvard fue fundada en 1636

UNIVERSIDAD

15. Condolencia

PÉSAME

16. Dulce con agujero

DONA

17. “___ Karenina”, novela de León Tolstói

ANA

18. Percibía el aroma

OLÍA

20. Asombrada, pasmada

SORPRENDIDA

25. Monstruo del ___ Ness

LAGO

26. ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra

TAJ

27. Espacio de tierra

ÁREA

30. Entra

ACCEDE

32. Siguieron

CONTINUARON

34. Donde quedan las huellas dactilares (pl.)

DEDOS

35. Tacaño

AVARO

36. Prefijo que significa “tiempo”

CRONO

37. Meiji, hispánica y cristiana

ERAS

Verticales





1. Usas un espacio

OCUPAS

2. Sustancia tóxica

VENENO

3. Quitar las asperezas

ALISAR

4. Materia que puede llegar hasta los 1.200 °C

LAVA

5. República de ___ Filipinas

LAS

6. Cada elemento de un conjunto

UNIDAD

7. Realizó un corte de ramas

PODÓ

8. Fijan con cuerdas

ATAN

9. Ingrediente del gin-fizz

SODA

11. Pez que se adhiere a ballenas y tiburones

RÉMORA

14. Apartan

RELEGAN

19. Que no hace daño (fem.)

INOCUA

21. Maestro de Aristóteles

PLATÓN

22. Hacer de nuevo

ITERAR

23. Antónimo de receptora

DADORA

24. Extraños a un asunto

AJENOS

27. Banda de la canción “Back In Black”

ACDC

28. Desgastar, como las ardillas

ROER

29. Prefijo que significa “en el interior”

ENDO

31. Hice un hoyo en la tierra

CAVÉ

33. ___ 9001: certificación de sistemas de gestión de calidad

ISO