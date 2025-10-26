Las respuestas al crucigrama del 26 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Maestro de Aristóteles”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 26 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Materia que puede llegar hasta los 1.200 °C”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “‘___ Karenina’, novela de León Tolstói.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Que tiene forma de huevo
OVAL
5. Amplificadores visuales
LUPAS
10. Vigilar a alguien de quien se desconfía
CELAR
12. Apunto por escrito
ANOTO
13. La Harvard fue fundada en 1636
UNIVERSIDAD
15. Condolencia
PÉSAME
16. Dulce con agujero
DONA
17. “___ Karenina”, novela de León Tolstói
ANA
18. Percibía el aroma
OLÍA
20. Asombrada, pasmada
SORPRENDIDA
25. Monstruo del ___ Ness
LAGO
26. ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra
TAJ
27. Espacio de tierra
ÁREA
30. Entra
ACCEDE
32. Siguieron
CONTINUARON
34. Donde quedan las huellas dactilares (pl.)
DEDOS
35. Tacaño
AVARO
36. Prefijo que significa “tiempo”
CRONO
37. Meiji, hispánica y cristiana
ERAS
Verticales
1. Usas un espacio
OCUPAS
2. Sustancia tóxica
VENENO
3. Quitar las asperezas
ALISAR
4. Materia que puede llegar hasta los 1.200 °C
LAVA
5. República de ___ Filipinas
LAS
6. Cada elemento de un conjunto
UNIDAD
7. Realizó un corte de ramas
PODÓ
8. Fijan con cuerdas
ATAN
9. Ingrediente del gin-fizz
SODA
11. Pez que se adhiere a ballenas y tiburones
RÉMORA
14. Apartan
RELEGAN
19. Que no hace daño (fem.)
INOCUA
21. Maestro de Aristóteles
PLATÓN
22. Hacer de nuevo
ITERAR
23. Antónimo de receptora
DADORA
24. Extraños a un asunto
AJENOS
27. Banda de la canción “Back In Black”
ACDC
28. Desgastar, como las ardillas
ROER
29. Prefijo que significa “en el interior”
ENDO
31. Hice un hoyo en la tierra
CAVÉ
33. ___ 9001: certificación de sistemas de gestión de calidad
ISO
