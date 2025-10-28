Las respuestas al crucigrama del 28 de octubre

El crucigrama de este 28 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 23 debe responder a la definición de qué es “Relativo a la vida de campo”, mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en “__ Babá, personaje en ‘Las mil y una noches’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Baraja con sol, luna y muerte.

Tarot

6. Lo que rebasa la medida.

Colmo

11. Cantautora británica de soul.

Adele

12. Engrasar, aceitar.

Olear

13. Transpirar.

Sudar

14. Lo eres si tienes abuelos.

Nieto

15. __ Babá, personaje en ‘Las mil y una noches’.

Ali

16. Maleantes de baja categoría.

Rateros

18. Perder su fuerza el viento.

Amainar

20. Requerir el cumplimiento de algo.

Intimar

22. Tener poder sobre.

Dominar

24. Prepararon para la guerra.

Armaron

27. Bar británico.

Pub

29. Recogí y puse en conjunto.

Reuní

30. Al alcance de las posibilidades (2 palabras).

A Tiro

32. Unido con nudos.

Atado

33. Protección utilizada por costureras.

Dedal

34. Descargas durante una tormenta.

Rayos

35. Devasta por completo.

Asola

Verticales

1. Impuesto exigido por determinados servicios.

Tasa

2. Lisonjea, halaga.

Adula

3. Liberé de culpa.

Redimí

4. Nueva ___: New Wave.

Ola

5. Regiones delimitadas.

Territorios

6. Infectada o ensuciada.

Contaminada

7. Percibieran el aroma.

Olieran

8. Asimilar lo que está escrito.

Leer

9. ___ el tiempo: ocupó su tiempo libre.

Mató

10. Uno de los cuatro palos de la baraja.

Oros

17. Impulso mental positivo.

Ánimo

19. Realizando una caminata.

Andando

21. Que sucede a gran velocidad.

Rápido

23. Relativo a la vida de campo.

Rural

24. Remover la tierra con el arado.

Arar

25. Reprende con firmeza.

Reta

26. ___ thai: el boxeo tailandés.

Muay

28. Pelota del billar.

Bola

31. Bebidas aromáticas.

Tés