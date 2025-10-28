Las respuestas al crucigrama del 28 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Protección utilizada por costureras”
LA NACION
El crucigrama de este 28 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 23 debe responder a la definición de qué es “Relativo a la vida de campo”, mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en “__ Babá, personaje en ‘Las mil y una noches’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Baraja con sol, luna y muerte.
Tarot
6. Lo que rebasa la medida.
Colmo
11. Cantautora británica de soul.
Adele
12. Engrasar, aceitar.
Olear
13. Transpirar.
Sudar
14. Lo eres si tienes abuelos.
Nieto
15. __ Babá, personaje en ‘Las mil y una noches’.
Ali
16. Maleantes de baja categoría.
Rateros
18. Perder su fuerza el viento.
Amainar
20. Requerir el cumplimiento de algo.
Intimar
22. Tener poder sobre.
Dominar
24. Prepararon para la guerra.
Armaron
27. Bar británico.
Pub
29. Recogí y puse en conjunto.
Reuní
30. Al alcance de las posibilidades (2 palabras).
A Tiro
32. Unido con nudos.
Atado
33. Protección utilizada por costureras.
Dedal
34. Descargas durante una tormenta.
Rayos
35. Devasta por completo.
Asola
Verticales
1. Impuesto exigido por determinados servicios.
Tasa
2. Lisonjea, halaga.
Adula
3. Liberé de culpa.
Redimí
4. Nueva ___: New Wave.
Ola
5. Regiones delimitadas.
Territorios
6. Infectada o ensuciada.
Contaminada
7. Percibieran el aroma.
Olieran
8. Asimilar lo que está escrito.
Leer
9. ___ el tiempo: ocupó su tiempo libre.
Mató
10. Uno de los cuatro palos de la baraja.
Oros
17. Impulso mental positivo.
Ánimo
19. Realizando una caminata.
Andando
21. Que sucede a gran velocidad.
Rápido
23. Relativo a la vida de campo.
Rural
24. Remover la tierra con el arado.
Arar
25. Reprende con firmeza.
Reta
26. ___ thai: el boxeo tailandés.
Muay
28. Pelota del billar.
Bola
31. Bebidas aromáticas.
Tés
