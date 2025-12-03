Las respuestas al crucigrama del 3 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 3 de diciembre 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “País ubicado en la cordillera del Himalaya”, mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en “Expresión ___: la poesía, la música, etc.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Imitar al carnero

BALAR

6. Nacida en Eslovenia o Eslovaquia

EUROPEA

8. Expresión ___: la poesía, la música, etc.

ARTÍSTICA

10. Capta el interés

ATRAE

11. Electrodo positivo

ÁNODO

13. Grasas en comidas rápidas y alimentos procesados

TRANS

14. ___ dueños: poseemos

SOMOS

15. Puede ser telefónica o ferroviaria

RED

16. Prefijo que significa “antes de”

PRE

17. Codiciosa, ansiosa

ÁVIDA

20. Sin altibajos (fem.)

PLANA

22. Que no tienen humedad (fem.)

SECAS

23. Flores rojas comúnmente regaladas

ROSAS

24. Confirmar, reafirmar

RATIFICAR

26. Hacer una limpieza adicional

RELAVAR

27. Niños pequeños

NENES

Verticales

1. País ubicado en la cordillera del Himalaya

BUTÁN

2. Uno de los signos de fuego

ARIES

3. ___ Ángeles: ciudad de California

LOS

4. Capacitadas para hacer la tarea

APTAS

5. Estado sujeto a la soberanía de un rey

REINO

6. Eliminar de forma definitiva

ERRADICAR

7. Ajustar una cosa a otra

ACOMPASAR

8. Arriesgar, osar

ATREVER

9. Realzar la apariencia con decoraciones

ADORNAR

10. Significado de retro en “vade retro”

ATRÁS

12. Libro profético del Antiguo Testamento

OSEAS

18. Determinen las fechas

DATEN

19. Di protección

ASILÉ

20. Sustraje algo de alguien

PRIVÉ

21. Insanas, chifladas

LOCAS

25. Persona en el Kiss Army o el BTS Army

FAN