Las respuestas al crucigrama del 3 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Electrodo positivo”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 3 de diciembre 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “País ubicado en la cordillera del Himalaya”, mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en “Expresión ___: la poesía, la música, etc.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Imitar al carnero
BALAR
6. Nacida en Eslovenia o Eslovaquia
EUROPEA
8. Expresión ___: la poesía, la música, etc.
ARTÍSTICA
10. Capta el interés
ATRAE
11. Electrodo positivo
ÁNODO
13. Grasas en comidas rápidas y alimentos procesados
TRANS
14. ___ dueños: poseemos
SOMOS
15. Puede ser telefónica o ferroviaria
RED
16. Prefijo que significa “antes de”
PRE
17. Codiciosa, ansiosa
ÁVIDA
20. Sin altibajos (fem.)
PLANA
22. Que no tienen humedad (fem.)
SECAS
23. Flores rojas comúnmente regaladas
ROSAS
24. Confirmar, reafirmar
RATIFICAR
26. Hacer una limpieza adicional
RELAVAR
27. Niños pequeños
NENES
Verticales
1. País ubicado en la cordillera del Himalaya
BUTÁN
2. Uno de los signos de fuego
ARIES
3. ___ Ángeles: ciudad de California
LOS
4. Capacitadas para hacer la tarea
APTAS
5. Estado sujeto a la soberanía de un rey
REINO
6. Eliminar de forma definitiva
ERRADICAR
7. Ajustar una cosa a otra
ACOMPASAR
8. Arriesgar, osar
ATREVER
9. Realzar la apariencia con decoraciones
ADORNAR
10. Significado de retro en “vade retro”
ATRÁS
12. Libro profético del Antiguo Testamento
OSEAS
18. Determinen las fechas
DATEN
19. Di protección
ASILÉ
20. Sustraje algo de alguien
PRIVÉ
21. Insanas, chifladas
LOCAS
25. Persona en el Kiss Army o el BTS Army
FAN
Otras noticias de Audiencia
¿Qué muestra? La imagen del cometa 3I/ATLAS que llamó la atención de los especialistas
Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos
Una por una, cuáles son las zonas rojas. Estas son las localidades de Buenos Aires donde hay altos niveles de arsénico en el agua
Más leídas
- 1
De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales
- 2
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 3
El pedido a los militares de EE.UU. que sacó de quicio a Donald Trump
- 4
Código Penal: un exministro de Justicia afirmó que el aumento de penas que propone el Gobierno “es un tema secundario”