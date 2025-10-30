Las respuestas al crucigrama del 30 de octubre de 2025

El crucigrama de este 30 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Éticamente correcto”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Cara ___: cónyuge.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Chris ___, actor norteamericano

PRATT

6. Habilidad del rapero

RIMAR

11. Saca provecho de un negocio

LUCRA

12. Toma apuntes

ANOTA

13. Ubicarse

ESTAR

14. Libres de elementos extraños (fem.)

PURAS

15. Drama basado en una persona real

BIOPIC

17. Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total

TARA

18. Oído en Ohio

EAR

19. Sencillos

FÁCILES

21. Estrecho marítimo

CANAL

22. Intervenir

METERSE

25. Medio de transporte público

BUS

28. Objetos de forma circular

AROS

29. Instrumento en la Ópera de Sídney

ÓRGANO

31. Cara ___: cónyuge

MITAD

33. ___ Stalin, líder soviético

IÓSIF

34. Orilla de la calle

ACERA

35. Adorada, querida

AMADA

36. Bogan

REMAN

37. Que gozan de buena salud (fem.)

SANAS

Verticales





1. Clase social más baja

PLEBE

2. País de San Petersburgo

RUSIA

3. Representante de guiones o libretos

ACTOR

4. Subgénero de Gucci Mane

TRAP

5. Fijar una tabla de precios

TARIFAR

6. Estilo musical urbano

RAP

7. Inservible

INÚTIL

8. Éticamente correcto

MORAL

9. Sujetaré con cuerdas

ATARÉ

10. Las cucharadas que no son colmadas

RASAS

16. Fatigo

CANSO

20. Te desplomarías

CAERÍAS

21. Dejará de ocurrir

CESARÁ

22. Chupar la leche de la madre

MAMAR

23. Levanté (el pelo)

ERICÉ

24. Símbolo de un clan o tribu

TÓTEM

25. Apoyan en algo

BASAN

26. Fusionada

UNIDA

27. Asientos para dos o más personas

SOFÁS

30. Trozo de caucho para borrar

GOMA

32. Cada uno de los grados superiores al cinturón negro

DAN