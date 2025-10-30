Las respuestas al crucigrama del 30 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estrecho marítimo”
El crucigrama de este 30 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Éticamente correcto”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Cara ___: cónyuge.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Chris ___, actor norteamericano
PRATT
6. Habilidad del rapero
RIMAR
11. Saca provecho de un negocio
LUCRA
12. Toma apuntes
ANOTA
13. Ubicarse
ESTAR
14. Libres de elementos extraños (fem.)
PURAS
15. Drama basado en una persona real
BIOPIC
17. Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total
TARA
18. Oído en Ohio
EAR
19. Sencillos
FÁCILES
21. Estrecho marítimo
CANAL
22. Intervenir
METERSE
25. Medio de transporte público
BUS
28. Objetos de forma circular
AROS
29. Instrumento en la Ópera de Sídney
ÓRGANO
31. Cara ___: cónyuge
MITAD
33. ___ Stalin, líder soviético
IÓSIF
34. Orilla de la calle
ACERA
35. Adorada, querida
AMADA
36. Bogan
REMAN
37. Que gozan de buena salud (fem.)
SANAS
Verticales
1. Clase social más baja
PLEBE
2. País de San Petersburgo
RUSIA
3. Representante de guiones o libretos
ACTOR
4. Subgénero de Gucci Mane
TRAP
5. Fijar una tabla de precios
TARIFAR
6. Estilo musical urbano
RAP
7. Inservible
INÚTIL
8. Éticamente correcto
MORAL
9. Sujetaré con cuerdas
ATARÉ
10. Las cucharadas que no son colmadas
RASAS
16. Fatigo
CANSO
20. Te desplomarías
CAERÍAS
21. Dejará de ocurrir
CESARÁ
22. Chupar la leche de la madre
MAMAR
23. Levanté (el pelo)
ERICÉ
24. Símbolo de un clan o tribu
TÓTEM
25. Apoyan en algo
BASAN
26. Fusionada
UNIDA
27. Asientos para dos o más personas
SOFÁS
30. Trozo de caucho para borrar
GOMA
32. Cada uno de los grados superiores al cinturón negro
DAN
