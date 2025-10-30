LA NACION

Las respuestas al crucigrama del 30 de octubre de 2025

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estrecho marítimo”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Las respuestas al crucigrama del 30 de octubre de 2025
Las respuestas al crucigrama del 30 de octubre de 2025

El crucigrama de este 30 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Éticamente correcto”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Cara ___: cónyuge.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales


1. Chris ___, actor norteamericano

PRATT

6. Habilidad del rapero

RIMAR

11. Saca provecho de un negocio

LUCRA

12. Toma apuntes

ANOTA

13. Ubicarse

ESTAR

14. Libres de elementos extraños (fem.)

PURAS

15. Drama basado en una persona real

BIOPIC

17. Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total

TARA

18. Oído en Ohio

EAR

19. Sencillos

FÁCILES

21. Estrecho marítimo

CANAL

22. Intervenir

METERSE

25. Medio de transporte público

BUS

28. Objetos de forma circular

AROS

29. Instrumento en la Ópera de Sídney

ÓRGANO

31. Cara ___: cónyuge

MITAD

33. ___ Stalin, líder soviético

IÓSIF

34. Orilla de la calle

ACERA

35. Adorada, querida

AMADA

36. Bogan

REMAN

37. Que gozan de buena salud (fem.)

SANAS

Verticales


1. Clase social más baja

PLEBE

2. País de San Petersburgo

RUSIA

3. Representante de guiones o libretos

ACTOR

4. Subgénero de Gucci Mane

TRAP

5. Fijar una tabla de precios

TARIFAR

6. Estilo musical urbano

RAP

7. Inservible

INÚTIL

8. Éticamente correcto

MORAL

9. Sujetaré con cuerdas

ATARÉ

10. Las cucharadas que no son colmadas

RASAS

16. Fatigo

CANSO

20. Te desplomarías

CAERÍAS

21. Dejará de ocurrir

CESARÁ

22. Chupar la leche de la madre

MAMAR

23. Levanté (el pelo)

ERICÉ

24. Símbolo de un clan o tribu

TÓTEM

25. Apoyan en algo

BASAN

26. Fusionada

UNIDA

27. Asientos para dos o más personas

SOFÁS

30. Trozo de caucho para borrar

GOMA

32. Cada uno de los grados superiores al cinturón negro

DAN

LA NACION
Más leídas
  1. El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
    1

    El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”

  2. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    2

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  3. Con el dibujo más grande de su vida, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
    3

    Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia

  4. Qué se sabe del jugador de 23 años del SIC que fue operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico con CASI
    4

    Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico

Cargando banners ...