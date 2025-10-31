Las respuestas al crucigrama del 31 de octubre de 2025

El crucigrama de este 31 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Mujeres que revisan textos”, mientras que el interrogante 11 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “‘Alan ___, escritor de V de Vendetta’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Frota con las uñas

RASCA

6. ___ del 29: causa de la Gran Depresión

CRAC

10. Irreligiosos

ATEOS

11. Alan ___: escritor de “V de Vendetta”

MOORE

12. Agripina la Menor, para Nerón

MADRE

13. Esferas

ORBES

14. Hablar con los dioses o santos

ORAR

15. Propia de una cadena de montañas europea

ALPINA

16. Elegir

SELECCIONAR

18. Dar origen a algo

CREAR

19. Propios de hermanos o hermanas

FRATERNALES

25. Estilo derivado del barroco

ROCOCÓ

26. Tejido para confeccionar ropa

TELA

27. Rendí culto

ADORÉ

28. Habitar en un lugar

VIVIR

29. Perder totalmente la vista

CEGAR

30. Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina

EVITA

31. Número de caras de un paralelepípedo

SEIS

32. Con un color entre el rojo y el blanco

RÓSEO

Verticales

1. Manojos de flores

RAMOS

2. Uniré con lazos

ATARÉ

3. Hilo fino que se utiliza para pescar

SEDAL

4. Mujeres que revisan textos

CORRECTORAS

5. Preparé al fuego

ASÉ

6. Relacionado con una empresa

CORPORATIVO

7. Aliado de Batman

ROBIN

8. Material de algunos castillos pequeños

ARENA

9. Jefe supremo del Imperio Romano

CESAR

11. Trituraban

MOLÍAN

15. Material de armas y herramientas

ACERO

17. Desarrollarse

CRECER

19. Trajes de etiqueta con faldones

FRACS

20. Giré alrededor de algo

RODEÉ

21. Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

22. Marca de jeans de EE. UU.

LEVI’S

23. Minoría destacada

ELITE

24. Fiesta nocturna

SARAO

28. Visitar a un amigo

VER