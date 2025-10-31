Las respuestas al crucigrama del 31 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Jefe supremo del Imperio Romano”
LA NACION
El crucigrama de este 31 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Mujeres que revisan textos”, mientras que el interrogante 11 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “‘Alan ___, escritor de V de Vendetta’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Frota con las uñas
RASCA
6. ___ del 29: causa de la Gran Depresión
CRAC
10. Irreligiosos
ATEOS
11. Alan ___: escritor de “V de Vendetta”
MOORE
12. Agripina la Menor, para Nerón
MADRE
13. Esferas
ORBES
14. Hablar con los dioses o santos
ORAR
15. Propia de una cadena de montañas europea
ALPINA
16. Elegir
SELECCIONAR
18. Dar origen a algo
CREAR
19. Propios de hermanos o hermanas
FRATERNALES
25. Estilo derivado del barroco
ROCOCÓ
26. Tejido para confeccionar ropa
TELA
27. Rendí culto
ADORÉ
28. Habitar en un lugar
VIVIR
29. Perder totalmente la vista
CEGAR
30. Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina
EVITA
31. Número de caras de un paralelepípedo
SEIS
32. Con un color entre el rojo y el blanco
RÓSEO
Verticales
1. Manojos de flores
RAMOS
2. Uniré con lazos
ATARÉ
3. Hilo fino que se utiliza para pescar
SEDAL
4. Mujeres que revisan textos
CORRECTORAS
5. Preparé al fuego
ASÉ
6. Relacionado con una empresa
CORPORATIVO
7. Aliado de Batman
ROBIN
8. Material de algunos castillos pequeños
ARENA
9. Jefe supremo del Imperio Romano
CESAR
11. Trituraban
MOLÍAN
15. Material de armas y herramientas
ACERO
17. Desarrollarse
CRECER
19. Trajes de etiqueta con faldones
FRACS
20. Giré alrededor de algo
RODEÉ
21. Recibí con los brazos abiertos
ACOGÍ
22. Marca de jeans de EE. UU.
LEVI’S
23. Minoría destacada
ELITE
24. Fiesta nocturna
SARAO
28. Visitar a un amigo
VER
