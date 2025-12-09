Las respuestas al crucigrama del 9 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 9 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 11 debe responder a la definición de qué es “Muy espaciosa”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Sol de ___: emblema en la bandera argentina.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Héroe fundador de Atenas (mit.)

TESEO

6. Sol de ___: emblema en la bandera argentina

MAYO

10. País de África, su capital es Kampala

UGANDA

12. Sujetas con ligaduras

ATAS

13. Montaña como el Etna

VOLCÁN

14. La ___, ciudad de los Países Bajos

HAYA

15. Es decir... (2 palabras)

O SEA

16. Colisionan

CHOCAN

18. País de la América Insular

BAHAMAS

20. Despiertan deseo

SEDUCEN

21. Ciudad de Palestina donde vivió Jesús

NAZARET

22. Nacido en La Habana

CUBANO

23. Autoridad eclesiástica

ABAD

27. Número que nunca baja

EDAD

28. La banda que acompaña las imágenes de una película

SONORA

30. Regalo, doy

DONO

31. Destruir completamente

ASOLAR

32. “¿Qué son ___ cosas?”

ESAS

33. Molusco que puede segregar perlas

OSTRA

Verticales

1. Fue el dueño

TUVO

2. La conciencia de sí mismo (pl.)

EGOS

3. “Lo barato ___ caro”

SALE

4. Que llevan algo al inicio

ENCABEZADOS

5. Una forma de homenaje

ODA

6. Creyentes del islam

MAHOMETANOS

7. Acometen con violencia

ATACAN

8. Abuelas, en el lenguaje infantil

YAYAS

9. Actúan con audacia

OSAN

11. Muy espaciosa

ANCHUROSA

17. ___ al caso: es oportuno

HACE

19. Hombre creado por Dios en el paraíso

ADÁN

20. Pieza para tapar la cama

SÁBANA

21. Lazos bien apretados

NUDOS

22. Desiste, abandona

CEDE

24. Exatleta jamaicano con el apodo de Usain Gold

BOLT

25. Labrar la tierra

ARAR

26. Regalará

DARÁ

29. Mamífero de piel espesa

OSO