Las respuestas al crucigrama del 9 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “País de África, su capital es Kampala”
LA NACION
El crucigrama de este 9 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 11 debe responder a la definición de qué es “Muy espaciosa”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Sol de ___: emblema en la bandera argentina.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Héroe fundador de Atenas (mit.)
TESEO
6. Sol de ___: emblema en la bandera argentina
MAYO
10. País de África, su capital es Kampala
UGANDA
12. Sujetas con ligaduras
ATAS
13. Montaña como el Etna
VOLCÁN
14. La ___, ciudad de los Países Bajos
HAYA
15. Es decir... (2 palabras)
O SEA
16. Colisionan
CHOCAN
18. País de la América Insular
BAHAMAS
20. Despiertan deseo
SEDUCEN
21. Ciudad de Palestina donde vivió Jesús
NAZARET
22. Nacido en La Habana
CUBANO
23. Autoridad eclesiástica
ABAD
27. Número que nunca baja
EDAD
28. La banda que acompaña las imágenes de una película
SONORA
30. Regalo, doy
DONO
31. Destruir completamente
ASOLAR
32. “¿Qué son ___ cosas?”
ESAS
33. Molusco que puede segregar perlas
OSTRA
Verticales
1. Fue el dueño
TUVO
2. La conciencia de sí mismo (pl.)
EGOS
3. “Lo barato ___ caro”
SALE
4. Que llevan algo al inicio
ENCABEZADOS
5. Una forma de homenaje
ODA
6. Creyentes del islam
MAHOMETANOS
7. Acometen con violencia
ATACAN
8. Abuelas, en el lenguaje infantil
YAYAS
9. Actúan con audacia
OSAN
11. Muy espaciosa
ANCHUROSA
17. ___ al caso: es oportuno
HACE
19. Hombre creado por Dios en el paraíso
ADÁN
20. Pieza para tapar la cama
SÁBANA
21. Lazos bien apretados
NUDOS
22. Desiste, abandona
CEDE
24. Exatleta jamaicano con el apodo de Usain Gold
BOLT
25. Labrar la tierra
ARAR
26. Regalará
DARÁ
29. Mamífero de piel espesa
OSO
