Las respuestas al crucigrama del 7 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 7 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es “Inflamación de la mucosa de las fosas nasales”, mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en “___ Zeppelin, banda de la canción ‘Whole Lotta Love’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. A carta ___: absolutamente

CABAL

6. Seccionan

DIVIDEN

8. Característica de un timbre de voz

TONALIDAD

10. Inflamación de la mucosa de las fosas nasales

RINITIS

11. 104, en números romanos

CIV

13. Embistes, acometes

ATACAS

14. Vestido lujoso y lúcido

GALA

15. Extinguir (el hambre)

MATAR

16. Interrumpes el movimiento

PARAS

17. Sabor de galletas y licores

ANÍS

18. Adorno estético

ORNATO

19. 54, en números romanos

LIV

20. Educadas desde la infancia

CRIADAS

21. Sumar esfuerzos

COLABORAR

23. Rígidas, austeras

SEVERAS

24. Espacio con vegetación y agua en los desiertos

OASIS

Verticales





1. Desvergonzadas

CÍNICAS

2. Película dirigida por James Cameron

AVATAR

3. Sustancia segregada por el hígado

BILIS

4. ___ Abeba: capital de Etiopía

ADÍS

5. ___ Zeppelin, banda de la canción “Whole Lotta Love”

LED

6. Regalos de dinero o bienes

DONATIVOS

7. Que tienen brillo perlado (fem.)

NACARADAS

8. Película dirigida por James Cameron

TITANIC

9. Hacer más larga una cosa

DILATAR

10. Desviación de una ruta principal

RAMAL

12. Hacen chinchín en un brindis

VASOS

14. Triunfarás

GANARÁS

16. A ___: antes de examinar un asunto concreto

PRIORI

18. Esferas celestes

ORBES

20. Foso alrededor de un fuerte

CAVA

22. Signo para los nacidos en el inicio de agosto

LEO