Las respuestas al crucigrama del 7 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sustancia segregada por el hígado”
El crucigrama de este 7 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es “Inflamación de la mucosa de las fosas nasales”, mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en “___ Zeppelin, banda de la canción ‘Whole Lotta Love’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. A carta ___: absolutamente
CABAL
6. Seccionan
DIVIDEN
8. Característica de un timbre de voz
TONALIDAD
10. Inflamación de la mucosa de las fosas nasales
RINITIS
11. 104, en números romanos
CIV
13. Embistes, acometes
ATACAS
14. Vestido lujoso y lúcido
GALA
15. Extinguir (el hambre)
MATAR
16. Interrumpes el movimiento
PARAS
17. Sabor de galletas y licores
ANÍS
18. Adorno estético
ORNATO
19. 54, en números romanos
LIV
20. Educadas desde la infancia
CRIADAS
21. Sumar esfuerzos
COLABORAR
23. Rígidas, austeras
SEVERAS
24. Espacio con vegetación y agua en los desiertos
OASIS
Verticales
1. Desvergonzadas
CÍNICAS
2. Película dirigida por James Cameron
AVATAR
3. Sustancia segregada por el hígado
BILIS
4. ___ Abeba: capital de Etiopía
ADÍS
5. ___ Zeppelin, banda de la canción “Whole Lotta Love”
LED
6. Regalos de dinero o bienes
DONATIVOS
7. Que tienen brillo perlado (fem.)
NACARADAS
8. Película dirigida por James Cameron
TITANIC
9. Hacer más larga una cosa
DILATAR
10. Desviación de una ruta principal
RAMAL
12. Hacen chinchín en un brindis
VASOS
14. Triunfarás
GANARÁS
16. A ___: antes de examinar un asunto concreto
PRIORI
18. Esferas celestes
ORBES
20. Foso alrededor de un fuerte
CAVA
22. Signo para los nacidos en el inicio de agosto
LEO
