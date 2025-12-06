Las respuestas al crucigrama del 6 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Servicio postal”
LA NACION
El crucigrama de este 6 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 22 debe responder a la definición de qué es “Concepto equivocado”, mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en “___ Chéjov, autor de ‘El jardín de los cerezos’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Extinguir el fuego
APAGAR
7. Pelota en inglés
BALL
11. Hice una indicación
SEÑALÉ
12. Continente donde se encuentran Siria y Rusia
ASIA
13. Cumples las órdenes
ACATAS
14. País cuya capital es Lomé
TOGO
15. Se usa para teclear
DEDO
16. Conjuntos de condiciones atmosféricas
CLIMAS
18. Proporcionaron ayuda
ASISTIERON
20. “¿Es ___ lo que quieres?”
ESO
21. Se negaban a recibir
DECLINABAN
28. Servicio postal
CORREO
29. Leona de “El rey león”
NALA
30. Hago un agujero
ABRO
31. Dar alimento
NUTRIR
33. Musk multimillonario
ELON
34. Llamar a la memoria
EVOCAR
35. Inusitado, singular
RARO
36. Curará una enfermedad
SANARÁ
Verticales
1. Tostada al fuego
ASADA
2. Tiburones, truchas y tilapias
PECES
3. Agregué, sumé
AÑADI
4. Animales domésticos de uñas retráctiles
GATOS
5. Nombre dado a Dios por los musulmanes
ALÁ
6. Cancelaciones, anulaciones
RESCISIONES
7. ___ palmas: aplaudir
BATIR
8. Indicio de una cosa
ASOMO
9. Enlazan, unen
LIGAN
10. País de Vientián
LAOS
17. ___ XIV: primer papa nacido en EE. UU.
LEÓN
19. Aparato con control remoto (coloq.)
TELE
21. Multiplica por dos
DOBLA
22. Concepto equivocado
ERROR
23. Prefijo que significa “tiempo”
CRONO
24. ___ Chéjov, autor de “El jardín de los cerezos”
ANTÓN
25. Embarcación pequeña
BARCA
26. Unir a una persona
ALIAR
27. Cuenta la historia
NARRA
28. Besar el suelo
CAER
32. Sauvignon es una de sus variedades
UVA
