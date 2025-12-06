Las respuestas al crucigrama del 6 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 6 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 22 debe responder a la definición de qué es “Concepto equivocado”, mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en “___ Chéjov, autor de ‘El jardín de los cerezos’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Extinguir el fuego

APAGAR

7. Pelota en inglés

BALL

11. Hice una indicación

SEÑALÉ

12. Continente donde se encuentran Siria y Rusia

ASIA

13. Cumples las órdenes

ACATAS

14. País cuya capital es Lomé

TOGO

15. Se usa para teclear

DEDO

16. Conjuntos de condiciones atmosféricas

CLIMAS

18. Proporcionaron ayuda

ASISTIERON

20. “¿Es ___ lo que quieres?”

ESO

21. Se negaban a recibir

DECLINABAN

28. Servicio postal

CORREO

29. Leona de “El rey león”

NALA

30. Hago un agujero

ABRO

31. Dar alimento

NUTRIR

33. Musk multimillonario

ELON

34. Llamar a la memoria

EVOCAR

35. Inusitado, singular

RARO

36. Curará una enfermedad

SANARÁ

Verticales

1. Tostada al fuego

ASADA

2. Tiburones, truchas y tilapias

PECES

3. Agregué, sumé

AÑADI

4. Animales domésticos de uñas retráctiles

GATOS

5. Nombre dado a Dios por los musulmanes

ALÁ

6. Cancelaciones, anulaciones

RESCISIONES

7. ___ palmas: aplaudir

BATIR

8. Indicio de una cosa

ASOMO

9. Enlazan, unen

LIGAN

10. País de Vientián

LAOS

17. ___ XIV: primer papa nacido en EE. UU.

LEÓN

19. Aparato con control remoto (coloq.)

TELE

21. Multiplica por dos

DOBLA

22. Concepto equivocado

ERROR

23. Prefijo que significa “tiempo”

CRONO

24. ___ Chéjov, autor de “El jardín de los cerezos”

ANTÓN

25. Embarcación pequeña

BARCA

26. Unir a una persona

ALIAR

27. Cuenta la historia

NARRA

28. Besar el suelo

CAER

32. Sauvignon es una de sus variedades

UVA