Las respuestas al crucigrama del 8 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cosmético para resaltar las pestañas”
LA NACION
El crucigrama de este 8 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 23 debe responder a la definición de qué es “La diosa de la caza en la mitología romana”, mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en “‘The ___ of Us’, videojuego de terror.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Muy difícil (fem.)
ARDUA
6. Don ___, cantante de “Danza Kuduro”
OMAR
10. Viva una emoción
SIENTA
12. Muy sabroso
RICO
13. Referentes al entorno físico
AMBIENTALES
15. ___ Organa: pareja de Han Solo
LEIA
16. Permití un comportamiento
TOLERÉ
17. Todo en inglés
ALL
18. Envío de un conjunto de cosas de una vez
REMESA
19. Ropas sueltas y sin mangas
CAPAS
20. ___ activado: material utilizado en la purificación de agua
CARBÓN
22. Discos con 700 MB de capacidad
CDS
25. Desplazaban
MOVÍAN
26. Composición para una sola voz
ARIA
27. Relacionado con la ayuda social
ASISTENCIAL
29. “The ___ of Us”, videojuego de terror
LAST
30. Nacida en la capital de Lacio
ROMANA
31. El fémur, por su constitución
OSEO
32. Sencillas, insignificantes
MERAS
Verticales
1. Déjala caliente
ÁSALA
2. Cosmético para resaltar las pestañas
RÍMEL
3. Que cede con facilidad
DÉBIL
4. Mezclaba cosas entre sí
UNIA
5. Sujeté con cuerdas
ATÉ
6. Expresadas mediante la voz
ORALES
7. Muchos y muchos
MILES
8. Orilla de la calle
ACERA
9. Axl ___, rockero
ROSE
11. Dar preferencia a
ANTEPONER
14. Agarran con las manos
TOMAN
18. Capital de Marruecos
RABAT
19. Estatua de brazos abiertos en Río de Janeiro
CRISTO
20. Objetos inanimados
COSAS
21. No omití la noticia
AVISÉ
22. Cuidar y educar a los hijos
CRIAR
23. La diosa de la caza en la mitología romana
DIANA
24. Piezas donde suelen recibirse las visitas
SALAS
25. Antónimo de bueno
MALO
26. Proveedor de aparatos del Coyote
ACME
28. ___ de plume: seudónimo de un escritor
NOM
