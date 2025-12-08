Las respuestas al crucigrama del 8 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 8 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 23 debe responder a la definición de qué es “La diosa de la caza en la mitología romana”, mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en “‘The ___ of Us’, videojuego de terror.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Muy difícil (fem.)

ARDUA

6. Don ___, cantante de “Danza Kuduro”

OMAR

10. Viva una emoción

SIENTA

12. Muy sabroso

RICO

13. Referentes al entorno físico

AMBIENTALES

15. ___ Organa: pareja de Han Solo

LEIA

16. Permití un comportamiento

TOLERÉ

17. Todo en inglés

ALL

18. Envío de un conjunto de cosas de una vez

REMESA

19. Ropas sueltas y sin mangas

CAPAS

20. ___ activado: material utilizado en la purificación de agua

CARBÓN

22. Discos con 700 MB de capacidad

CDS

25. Desplazaban

MOVÍAN

26. Composición para una sola voz

ARIA

27. Relacionado con la ayuda social

ASISTENCIAL

29. “The ___ of Us”, videojuego de terror

LAST

30. Nacida en la capital de Lacio

ROMANA

31. El fémur, por su constitución

OSEO

32. Sencillas, insignificantes

MERAS





Verticales





1. Déjala caliente

ÁSALA

2. Cosmético para resaltar las pestañas

RÍMEL

3. Que cede con facilidad

DÉBIL

4. Mezclaba cosas entre sí

UNIA

5. Sujeté con cuerdas

ATÉ

6. Expresadas mediante la voz

ORALES

7. Muchos y muchos

MILES

8. Orilla de la calle

ACERA

9. Axl ___, rockero

ROSE

11. Dar preferencia a

ANTEPONER

14. Agarran con las manos

TOMAN

18. Capital de Marruecos

RABAT

19. Estatua de brazos abiertos en Río de Janeiro

CRISTO

20. Objetos inanimados

COSAS

21. No omití la noticia

AVISÉ

22. Cuidar y educar a los hijos

CRIAR

23. La diosa de la caza en la mitología romana

DIANA

24. Piezas donde suelen recibirse las visitas

SALAS

25. Antónimo de bueno

MALO

26. Proveedor de aparatos del Coyote

ACME

28. ___ de plume: seudónimo de un escritor

NOM