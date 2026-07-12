Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de julio

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Entre 'ele' y 'ene'.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Última palabra de la oración 'Avemaría'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Contraer matrimonio.

CASAR

6 Matt___, 'Jason Bourne' en la pantalla grande.

DAMON

11 Tomé las riendas del asunto.

ASUMÍ

12 Imita un modelo.

EMULA

13 Besos rápidos.

PICOS

14 Lugar del pesebre navideño.

BELÉN

15 Entre 'ele' y 'ene'.

EME

16 Acertado, correcto.

ATINADO

18 Barro espeso y húmedo.

LODO

20 Acusada, inculpada.

REA

21 Con sensación de humillación.

AVERGONZADO

26 'Les ___ mi palabra'.

DOY

27 Pastor bíblico asesinado.

ABEL

28 Antílopes veloces.

GACELAS

32 Uno, en inglés.

ONE

33 Grato y placentero.

AMENO

34 Conjunto de huesos del pie.

TARSO

36 Reino de Edipo.

TEBAS

37 Escuchadas, percibidas.

OÍDAS

38 Animal como el sapo.

ANURO

39 Forma de expresión no poética.

PROSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 A ___: sin acompañamiento musical

CAPELA

2 Isaac ___: autor de 'Yo, robot'.

ASIMOV

3 Acontece tras algo anterior.

SUCEDE

4 Dueño de algo o alguien.

AMO

5 Puede ser provocada por las cosquillas.

RISA

6 Honrado (2 palabras).

DE BIEN

7 Riesgo expresado en palabras.

AMENAZA

8 Hija del caballo y la burra.

MULA

9 Tipo de pantalla usada en televisores modernos.

OLED

10 Prefijo utilizado con las palabras 'tecnología' y 'plancton'.

NANO

17 Reino mitológico de Príamo.

TROYA

19 Mandar que se haga algo.

ORDENAR

22 Aficionado a los dulces.

GOLOSO

23 Subió a la nave.

A BORDO

24 Concentradas, espesas.

DENSAS

25 Brillante y aceitosa.

OLEOSA

28 Felina ágil y curiosa.

GATA

29 Última palabra de la oración 'Avemaría'.

AMÉN

30 Especie de bovino de Asia.

CEBÚ

31 Parar en Londres.

STOP

35 ___ China, aerolínea con sede en Pekín.

AIR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.