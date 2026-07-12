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Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Parar en Londres.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Entre 'ele' y 'ene'.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Última palabra de la oración 'Avemaría'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Contraer matrimonio.
CASAR
6 Matt___, 'Jason Bourne' en la pantalla grande.
DAMON
11 Tomé las riendas del asunto.
ASUMÍ
12 Imita un modelo.
EMULA
13 Besos rápidos.
PICOS
14 Lugar del pesebre navideño.
BELÉN
15 Entre 'ele' y 'ene'.
EME
16 Acertado, correcto.
ATINADO
18 Barro espeso y húmedo.
LODO
20 Acusada, inculpada.
REA
21 Con sensación de humillación.
AVERGONZADO
26 'Les ___ mi palabra'.
DOY
27 Pastor bíblico asesinado.
ABEL
28 Antílopes veloces.
GACELAS
32 Uno, en inglés.
ONE
33 Grato y placentero.
AMENO
34 Conjunto de huesos del pie.
TARSO
36 Reino de Edipo.
TEBAS
37 Escuchadas, percibidas.
OÍDAS
38 Animal como el sapo.
ANURO
39 Forma de expresión no poética.
PROSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 A ___: sin acompañamiento musical
CAPELA
2 Isaac ___: autor de 'Yo, robot'.
ASIMOV
3 Acontece tras algo anterior.
SUCEDE
4 Dueño de algo o alguien.
AMO
5 Puede ser provocada por las cosquillas.
RISA
6 Honrado (2 palabras).
DE BIEN
7 Riesgo expresado en palabras.
AMENAZA
8 Hija del caballo y la burra.
MULA
9 Tipo de pantalla usada en televisores modernos.
OLED
10 Prefijo utilizado con las palabras 'tecnología' y 'plancton'.
NANO
17 Reino mitológico de Príamo.
TROYA
19 Mandar que se haga algo.
ORDENAR
22 Aficionado a los dulces.
GOLOSO
23 Subió a la nave.
A BORDO
24 Concentradas, espesas.
DENSAS
25 Brillante y aceitosa.
OLEOSA
28 Felina ágil y curiosa.
GATA
29 Última palabra de la oración 'Avemaría'.
AMÉN
30 Especie de bovino de Asia.
CEBÚ
31 Parar en Londres.
STOP
35 ___ China, aerolínea con sede en Pekín.
AIR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.