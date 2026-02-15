Las respuestas al crucigrama del domingo 15 de febrero

El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Torbellino de gran potencia.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hijo en tono poético.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Lío del que cuesta salir.

BRETE

6 Existe, no se imagina.

REAL

10 Hijo en tono poético.

RETOÑO

12 No acierte.

ERRE

13 Lleven a cabo una cirugía.

OPEREN

14 Lo opuesto a todo.

NADA

15 Deporte con armas de fuego.

TIRO

16 Torbellino de gran potencia.

CICLÓN

18 Tome con la mano.

ASE

19 Parte que apunta… o acusa.

DEDO

20 __ Watts, actriz de 'King Kong'.

NAOMI

22 Entre Saturno y Neptuno.

URANO

26 Frutas en racimos dulces.

UVAS

28 Lo que se pulsa para filmar.

REC

29 Conservas dulces de fruta.

JALEAS

32 Nombre de fruta… y de pájaro.

KIWI

33 Dirigir súplicas al más allá.

ORAR

34 Mercado de grandes proporciones.

ABASTO

36 Espumante de baja azúcar.

BRUT

37 Afónicos, broncos.

RONCOS

38 Base operativa de una entidad.

SEDE

39 Inacentuado.

ÁTONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Surgen como hojas nuevas.

BROTAN

2 Estante fijo en la pared.

REPISA

3 Ligero como el aire.

ETÉREO

4 Emblema de bravura en la arena.

TORO

5 Letra exclusiva del español.

EÑE

6 Rabia en modo recuerdo.

RENCOR

7 Res vacuna joven.

ERAL

8 Me consumo en llamas.

ARDO

9 Comprendan un escrito.

LEAN

11 Más que diez, menos que docena.

ONCE

17 Día central del mes romano.

IDUS

19 Reina del espectáculo.

DIVA

21 Fin irreversible.

MUERTE

23 Reacio al contacto.

ARISCO

24 Padre de la ley de gravedad.

NEWTON

25 Inactivo, haragán.

OCIOSO

27 Acción común en parrillas.

ASAR

29 Visionario de Apple.

JOBS

30 Grito de jinete apurado.

ARRE

31 Especie de bandurria.

LAÚD

32 Filósofo alemán de la Ilustración.

KANT

35 Serpiente que enrosca… y no suelta.

BOA

