Las respuestas al crucigrama del domingo 15 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hijo en tono poético.”
El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Torbellino de gran potencia.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hijo en tono poético.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Lío del que cuesta salir.
BRETE
6 Existe, no se imagina.
REAL
10 Hijo en tono poético.
RETOÑO
12 No acierte.
ERRE
13 Lleven a cabo una cirugía.
OPEREN
14 Lo opuesto a todo.
NADA
15 Deporte con armas de fuego.
TIRO
16 Torbellino de gran potencia.
CICLÓN
18 Tome con la mano.
ASE
19 Parte que apunta… o acusa.
DEDO
20 __ Watts, actriz de 'King Kong'.
NAOMI
22 Entre Saturno y Neptuno.
URANO
26 Frutas en racimos dulces.
UVAS
28 Lo que se pulsa para filmar.
REC
29 Conservas dulces de fruta.
JALEAS
32 Nombre de fruta… y de pájaro.
KIWI
33 Dirigir súplicas al más allá.
ORAR
34 Mercado de grandes proporciones.
ABASTO
36 Espumante de baja azúcar.
BRUT
37 Afónicos, broncos.
RONCOS
38 Base operativa de una entidad.
SEDE
39 Inacentuado.
ÁTONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Surgen como hojas nuevas.
BROTAN
2 Estante fijo en la pared.
REPISA
3 Ligero como el aire.
ETÉREO
4 Emblema de bravura en la arena.
TORO
5 Letra exclusiva del español.
EÑE
6 Rabia en modo recuerdo.
RENCOR
7 Res vacuna joven.
ERAL
8 Me consumo en llamas.
ARDO
9 Comprendan un escrito.
LEAN
11 Más que diez, menos que docena.
ONCE
17 Día central del mes romano.
IDUS
19 Reina del espectáculo.
DIVA
21 Fin irreversible.
MUERTE
23 Reacio al contacto.
ARISCO
24 Padre de la ley de gravedad.
NEWTON
25 Inactivo, haragán.
OCIOSO
27 Acción común en parrillas.
ASAR
29 Visionario de Apple.
JOBS
30 Grito de jinete apurado.
ARRE
31 Especie de bandurria.
LAÚD
32 Filósofo alemán de la Ilustración.
KANT
35 Serpiente que enrosca… y no suelta.
BOA
