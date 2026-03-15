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Las respuestas al crucigrama del domingo 15 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Quid ___ quo: una cosa por otra”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Iglesia del ___ Sepulcro, lugar sagrado del cristianismo", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "Gato en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ropas abiertas por delante
CAPAS
6 Desgastar poco a poco
CORROER
8 Coincidir en pensamiento
CONCORDAR
10 Iglesia del ___ Sepulcro, lugar sagrado del cristianismo
SANTO
11 Vasijas para tomar café
TAZAS
13 Capacitados para hacer una tarea
APTOS
14 Electrodo positivo
ÁNODO
15 52, en números romanos
LII
16 Lil ___ X, rapero de "Sun Goes Down"
NAS
17 Libre de daños (fem.)
ILESA
20 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200
ATARI
22 Anfibios de piel rugosa
RANAS
23 Envuelve, cerca
RODEA
24 Preparadas al fuego por segunda vez
RECOCIDAS
26 Como pescados pueden ser comprados
SALADOS
27 Quebradas
ROTAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Informó de lo que pasó
CONTÓ
2 Armas para disparar flechas
ARCOS
3 Quid ___ quo: una cosa por otra
PRO
4 Principal arteria del cuerpo humano
AORTA
5 Modelo de automóvil
SEDÁN
6 Reprimes
CONTIENES
7 Pensadas con criterio
RAZONADAS
8 Vaso sanguíneo sumamente fino
CAPILAR
9 Aparatos que detectan objetos a distancia
RADARES
10 Partir de un lugar a otro
SALIR
12 Persona con rostro idéntico al de otra
SOSIA
18 Quitar de adentro
SACAR
19 Causó grave daño
ASOLÓ
20 De poca humedad (fem.)
ÁRIDA
21 Cada uno de los presentes
TODOS
25 Gato en inglés
CAT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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