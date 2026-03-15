Las respuestas al crucigrama del domingo 15 de marzo

El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Iglesia del ___ Sepulcro, lugar sagrado del cristianismo", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "Gato en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ropas abiertas por delante

CAPAS

6 Desgastar poco a poco

CORROER

8 Coincidir en pensamiento

CONCORDAR

10 Iglesia del ___ Sepulcro, lugar sagrado del cristianismo

SANTO

11 Vasijas para tomar café

TAZAS

13 Capacitados para hacer una tarea

APTOS

14 Electrodo positivo

ÁNODO

15 52, en números romanos

LII

16 Lil ___ X, rapero de "Sun Goes Down"

NAS

17 Libre de daños (fem.)

ILESA

20 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200

ATARI

22 Anfibios de piel rugosa

RANAS

23 Envuelve, cerca

RODEA

24 Preparadas al fuego por segunda vez

RECOCIDAS

26 Como pescados pueden ser comprados

SALADOS

27 Quebradas

ROTAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Informó de lo que pasó

CONTÓ

2 Armas para disparar flechas

ARCOS

3 Quid ___ quo: una cosa por otra

PRO

4 Principal arteria del cuerpo humano

AORTA

5 Modelo de automóvil

SEDÁN

6 Reprimes

CONTIENES

7 Pensadas con criterio

RAZONADAS

8 Vaso sanguíneo sumamente fino

CAPILAR

9 Aparatos que detectan objetos a distancia

RADARES

10 Partir de un lugar a otro

SALIR

12 Persona con rostro idéntico al de otra

SOSIA

18 Quitar de adentro

SACAR

19 Causó grave daño

ASOLÓ

20 De poca humedad (fem.)

ÁRIDA

21 Cada uno de los presentes

TODOS

25 Gato en inglés

CAT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.