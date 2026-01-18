Las respuestas al crucigrama del domingo 18 de enero

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "102, en números romanos", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Emitir su voz (la 38-Horizontal)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Comando para imprimir (2 palabras)

CTRL P

6 ___ queen, artista como RuPaul

DRAG

10 Tag ___, marca de relojes

HEUER

11 Persona violenta (fig.)

FIERA

12 Consagró con aceite

UNGIÓ

13 Idioma de la frase "carpe diem"

LATÍN

14 102, en números romanos

CII

15 Muy conocida

AFAMADA

17 ___ Marx, filósofo y sociólogo alemán

KARL

19 Perseguir sin tregua

ACOSAR

20 Zac ___, actor de EE. UU.

EFRON

22 Alianzas, armisticios

PACTOS

25 Manifiesta con palabras

DICE

29 Reservar parte del dinero

AHORRAR

31 Sustancia cristalina muy soluble en agua

SAL

32 Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos

POMAR

33 Formé un parecer

OPINÉ

35 El ángulo que mide menos de 90º

AGUDO

36 Jugo de ___: ingrediente de la margarita

LIMÓN

37 Tela para velas de navíos

LONA

38 Sierra ___, país de África

LEONA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Berry, cantante de "Johnny B. Goode"

CHUCK

2 Disponía, poseía

TENÍA

3 Emitir su voz (la 38-Horizontal)

RUGIR

4 Comprendí el libro

LEI

5 Parte delantera de una nave

PROA

6 Neil ___, cantante de "Sweet Caroline"

DIAMOND

7 Desafías a duelo o pelea

RETAS

8 De poca humedad (fem.)

ÁRIDA

9 Obtener un beneficio

GANAR

11 De pocas carnes

FLACO

16 Trama para engañar

FARSA

18 Erudita, docta

LETRADA

21 Revestimiento interior

FORRO

22 Del Sumo Pontífice

PAPAL

23 Sofocación

AHOGO

24 Sentido ___: facultad de juzgar razonablemente las cosas

COMÚN

26 Sufijo para crear el grado superlativo

ÍSIMO

27 Marca de cámaras fotográficas

CANON

28 Princesa griega, hija de Leda (mit.)

ELENA

30 Rock and ___, estilo de Elvis Presley

ROLL

34 Parte baja del candelero

PIE

