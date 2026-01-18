Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 18 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “De poca humedad (fem.)”
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "102, en números romanos", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Emitir su voz (la 38-Horizontal)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Comando para imprimir (2 palabras)
CTRL P
6 ___ queen, artista como RuPaul
DRAG
10 Tag ___, marca de relojes
HEUER
11 Persona violenta (fig.)
FIERA
12 Consagró con aceite
UNGIÓ
13 Idioma de la frase "carpe diem"
LATÍN
14 102, en números romanos
CII
15 Muy conocida
AFAMADA
17 ___ Marx, filósofo y sociólogo alemán
KARL
19 Perseguir sin tregua
ACOSAR
20 Zac ___, actor de EE. UU.
EFRON
22 Alianzas, armisticios
PACTOS
25 Manifiesta con palabras
DICE
29 Reservar parte del dinero
AHORRAR
31 Sustancia cristalina muy soluble en agua
SAL
32 Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos
POMAR
33 Formé un parecer
OPINÉ
35 El ángulo que mide menos de 90º
AGUDO
36 Jugo de ___: ingrediente de la margarita
LIMÓN
37 Tela para velas de navíos
LONA
38 Sierra ___, país de África
LEONA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Berry, cantante de "Johnny B. Goode"
CHUCK
2 Disponía, poseía
TENÍA
3 Emitir su voz (la 38-Horizontal)
RUGIR
4 Comprendí el libro
LEI
5 Parte delantera de una nave
PROA
6 Neil ___, cantante de "Sweet Caroline"
DIAMOND
7 Desafías a duelo o pelea
RETAS
8 De poca humedad (fem.)
ÁRIDA
9 Obtener un beneficio
GANAR
11 De pocas carnes
FLACO
16 Trama para engañar
FARSA
18 Erudita, docta
LETRADA
21 Revestimiento interior
FORRO
22 Del Sumo Pontífice
PAPAL
23 Sofocación
AHOGO
24 Sentido ___: facultad de juzgar razonablemente las cosas
COMÚN
26 Sufijo para crear el grado superlativo
ÍSIMO
27 Marca de cámaras fotográficas
CANON
28 Princesa griega, hija de Leda (mit.)
ELENA
30 Rock and ___, estilo de Elvis Presley
ROLL
34 Parte baja del candelero
PIE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
