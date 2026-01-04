Las respuestas al crucigrama del domingo 4 de enero

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Beagle, Shar pei o Dálmata", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Cantante de "Si Antes Te Hubiera Conocido" (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Calzado en forma de botita

PATUCO

7 Beagle, Shar pei o Dálmata

RAZA

11 Quien envía un mensaje

EMISOR

12 Monarca de Kuwait

EMIR

13 Cantante de "Si Antes Te Hubiera Conocido" (2 palabras)

KAROL G

14 Antigua capital de la República Federal de Alemania

BONN

15 Se apodera del furibundo

IRA

16 Capital de Siria

DAMASCO

18 Niña pequeña

NENA

20 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"

NAT

21 Con gotas dispersas

SALPICADO

25 La óptica estudia sus propiedades

LUZ

26 Monstruo del lago ___

NESS

28 Únicamente (2 palabras)

NADA MÁS

32 Me desplomé

CAÍ

33 Hacen subir (las banderas)

IZAN

34 Sustancia prohibida en competiciones

DOPING

36 Itinerario de un viaje

RUTA

37 Movimiento impetuoso de gente

OLEADA

38 Percibir aromas

OLER

39 Personaje bíblico traicionado por Dalila

SANSÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Capital de China

PEKÍN

2 En gran cantidad (2 palabras)

A MARES

3 Capital de Albania

TIRANA

4 Práctica general

USO

5 "Hot N ___", canción de Katy Perry

COLD

6 Estructurados

ORGANIZADOS

7 Respondan con argumentos contrarios

REBATAN

8 Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías

AMÓS

9 Metal blanco azulado con brillo intenso

ZINC

10 Río a menos de un kilómetro de la Torre de Pisa

ARNO

17 ___ 'n' cheese: plato británico muy popular en Estados Unidos

MAC

19 Igualar la superficie

ALLANAR

22 Interjección para imitar un golpe

PUM

23 Expresabas con palabras

DECÍAS

24 Emprendiendo con audacia

OSANDO

27 No paren

SIGAN

28 Robert De ___, actor

NIRO

29 Color en la bandera ecuatoriana

AZUL

30 Determiné la fecha

DATÉ

31 Sin compañía (fem.)

SOLA

35 Bolígrafo en inglés

PEN

