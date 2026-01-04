Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 4 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Río a menos de un kilómetro de la Torre de Pisa”
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Beagle, Shar pei o Dálmata", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Cantante de "Si Antes Te Hubiera Conocido" (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Calzado en forma de botita
PATUCO
7 Beagle, Shar pei o Dálmata
RAZA
11 Quien envía un mensaje
EMISOR
12 Monarca de Kuwait
EMIR
13 Cantante de "Si Antes Te Hubiera Conocido" (2 palabras)
KAROL G
14 Antigua capital de la República Federal de Alemania
BONN
15 Se apodera del furibundo
IRA
16 Capital de Siria
DAMASCO
18 Niña pequeña
NENA
20 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"
NAT
21 Con gotas dispersas
SALPICADO
25 La óptica estudia sus propiedades
LUZ
26 Monstruo del lago ___
NESS
28 Únicamente (2 palabras)
NADA MÁS
32 Me desplomé
CAÍ
33 Hacen subir (las banderas)
IZAN
34 Sustancia prohibida en competiciones
DOPING
36 Itinerario de un viaje
RUTA
37 Movimiento impetuoso de gente
OLEADA
38 Percibir aromas
OLER
39 Personaje bíblico traicionado por Dalila
SANSÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Capital de China
PEKÍN
2 En gran cantidad (2 palabras)
A MARES
3 Capital de Albania
TIRANA
4 Práctica general
USO
5 "Hot N ___", canción de Katy Perry
COLD
6 Estructurados
ORGANIZADOS
7 Respondan con argumentos contrarios
REBATAN
8 Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías
AMÓS
9 Metal blanco azulado con brillo intenso
ZINC
10 Río a menos de un kilómetro de la Torre de Pisa
ARNO
17 ___ 'n' cheese: plato británico muy popular en Estados Unidos
MAC
19 Igualar la superficie
ALLANAR
22 Interjección para imitar un golpe
PUM
23 Expresabas con palabras
DECÍAS
24 Emprendiendo con audacia
OSANDO
27 No paren
SIGAN
28 Robert De ___, actor
NIRO
29 Color en la bandera ecuatoriana
AZUL
30 Determiné la fecha
DATÉ
31 Sin compañía (fem.)
SOLA
35 Bolígrafo en inglés
PEN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
