Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Que carece de valor”
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Valiente, esforzado", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Desafías a duelo o pelea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Partes de los libros
TAPAS
6 Responsabilidad de quien dirige
MANDO
11 ___ blanca: tipo de estrella
ENANA
12 De la misma clase
IGUAL
13 "Turn Up The ___", canción de Chris Brown
MUSIC
14 Cántico con alabanzas a Dios
SALMO
15 Drupas suculentas y oleosas
OLIVAS
17 Desgastar, como las ardillas
ROER
18 Descomponer un sistema
AVERIAR
20 Bordear
ORILLAR
22 Muestren cortesía al llegar
SALUDEN
24 Medida entre dos magnitudes
TASA
27 Perfeccionar el filo de una herramienta
AMOLAR
29 Sentiré un gran afecto
AMARÉ
31 Valiente, esforzado
BRAVO
32 Unidad con la que se miden diversas magnitudes sonoras
BELIO
33 Desafías a duelo o pelea
RETAS
34 ___ de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
UNIÓN
35 Echa por tierra
ASOLA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Recelo
TEMO
2 Suprime, elimina
ANULA
3 Que recibe una acción en la que no interviene
PASIVO
4 Ocasión que marca el paso de un año
ANIVERSARIO
5 Extraería
SACARÍA
6 "Te ofrezco ___ disculpas"
MIS
7 Utensilios para sacar cosas del horno
AGARRADORES
8 Que carece de valor
NULO
9 Catedral de Notre ___, iglesia de Francia
DAME
10 Característica del perfume
OLOR
16 Uno de los muebles en la pintura "El cuarto en Arlés"
SILLA
19 Da claridad
ALUMBRA
21 Narración detallada
RELATO
23 De los viajes hechos con embarcaciones
NAVAL
24 Tema prohibido por convenciones religiosas
TABÚ
25 Última palabra de la Biblia
AMÉN
26 Pasé de dentro a fuera
SALÍ
28 ___ Parks, activista estadounidense
ROSA
30 Mil millones de años
EON
