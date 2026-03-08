Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de marzo

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Valiente, esforzado", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Desafías a duelo o pelea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Partes de los libros

TAPAS

6 Responsabilidad de quien dirige

MANDO

11 ___ blanca: tipo de estrella

ENANA

12 De la misma clase

IGUAL

13 "Turn Up The ___", canción de Chris Brown

MUSIC

14 Cántico con alabanzas a Dios

SALMO

15 Drupas suculentas y oleosas

OLIVAS

17 Desgastar, como las ardillas

ROER

18 Descomponer un sistema

AVERIAR

20 Bordear

ORILLAR

22 Muestren cortesía al llegar

SALUDEN

24 Medida entre dos magnitudes

TASA

27 Perfeccionar el filo de una herramienta

AMOLAR

29 Sentiré un gran afecto

AMARÉ

31 Valiente, esforzado

BRAVO

32 Unidad con la que se miden diversas magnitudes sonoras

BELIO

33 Desafías a duelo o pelea

RETAS

34 ___ de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

UNIÓN

35 Echa por tierra

ASOLA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Recelo

TEMO

2 Suprime, elimina

ANULA

3 Que recibe una acción en la que no interviene

PASIVO

4 Ocasión que marca el paso de un año

ANIVERSARIO

5 Extraería

SACARÍA

6 "Te ofrezco ___ disculpas"

MIS

7 Utensilios para sacar cosas del horno

AGARRADORES

8 Que carece de valor

NULO

9 Catedral de Notre ___, iglesia de Francia

DAME

10 Característica del perfume

OLOR

16 Uno de los muebles en la pintura "El cuarto en Arlés"

SILLA

19 Da claridad

ALUMBRA

21 Narración detallada

RELATO

23 De los viajes hechos con embarcaciones

NAVAL

24 Tema prohibido por convenciones religiosas

TABÚ

25 Última palabra de la Biblia

AMÉN

26 Pasé de dentro a fuera

SALÍ

28 ___ Parks, activista estadounidense

ROSA

30 Mil millones de años

EON

