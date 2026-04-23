Las respuestas al crucigrama del jueves 23 de abril

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Principio vital", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Velludo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Excéntricos, extraños

RAROS

6 Tipo de cigarro

PURO

10 Genera (radiación)

EMITE

11 Terriblemente violento

FEROZ

12 Registrado como participante

MATRICULADO

14 Principio vital

ALMA

15 Recojan

REÚNAN

16 ___ Paulo: estado de Brasil

SÃO

17 Cubierto de pelos gruesos

CERDOSO

18 Poco acogedor

HOSCO

19 Me esforcé por conseguir

INTENTÉ

22 Prefijo que significa "sur"

SUD

25 Naturaleza ___: cuadro con cosas inanimadas

MUERTA

26 Caballo de pequeñas dimensiones

PONI

27 San ___, ciudad rusa apodada "La Venecia del Norte"

PETERSBURGO

29 Codiciosa, ansiosa

ÁVIDA

30 Esferas celestes

ORBES

31 Vuelo a poca altura del suelo

RASO

32 Sierra ___: país cuya capital es Freetown

LEONA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mueves el bote

REMAS

2 Quiérela

ÁMALA

3 Cadencia regular del sonido

RITMO

4 "17 ___ vez", película con Zac Efron

OTRA

5 Seis en italiano

SEI

6 Velludo

PELUDO

7 Planeta descubierto por William Herschel, en 1781

URANO

8 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo

RODAS

9 Gas de color azul

OZONO

11 Imponga

FUERCE

13 Protuberancias carnosas de las cabezas de los gallos

CRESTAS

17 Prefijo que significa "oposición"

CONTRA

18 Ganó la propiedad por testamento

HEREDÓ

19 Como el 103 o el 301

IMPAR

20 ___ Orleans, ciudad de los EUA

NUEVA

21 Madre de Aquiles en la mitología griega

TETIS

22 Trago

SORBO

23 Aplican aceite sagrado

UNGEN

24 Artemisa es una

DIOSA

26 Plato con patatas machacadas

PURÉ

28 Recipiente sin asa

BOL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.