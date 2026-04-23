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Las respuestas al crucigrama del jueves 23 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Vuelo a poca altura del suelo”
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El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Principio vital", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Velludo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Excéntricos, extraños
RAROS
6 Tipo de cigarro
PURO
10 Genera (radiación)
EMITE
11 Terriblemente violento
FEROZ
12 Registrado como participante
MATRICULADO
14 Principio vital
ALMA
15 Recojan
REÚNAN
16 ___ Paulo: estado de Brasil
SÃO
17 Cubierto de pelos gruesos
CERDOSO
18 Poco acogedor
HOSCO
19 Me esforcé por conseguir
INTENTÉ
22 Prefijo que significa "sur"
SUD
25 Naturaleza ___: cuadro con cosas inanimadas
MUERTA
26 Caballo de pequeñas dimensiones
PONI
27 San ___, ciudad rusa apodada "La Venecia del Norte"
PETERSBURGO
29 Codiciosa, ansiosa
ÁVIDA
30 Esferas celestes
ORBES
31 Vuelo a poca altura del suelo
RASO
32 Sierra ___: país cuya capital es Freetown
LEONA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mueves el bote
REMAS
2 Quiérela
ÁMALA
3 Cadencia regular del sonido
RITMO
4 "17 ___ vez", película con Zac Efron
OTRA
5 Seis en italiano
SEI
6 Velludo
PELUDO
7 Planeta descubierto por William Herschel, en 1781
URANO
8 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo
RODAS
9 Gas de color azul
OZONO
11 Imponga
FUERCE
13 Protuberancias carnosas de las cabezas de los gallos
CRESTAS
17 Prefijo que significa "oposición"
CONTRA
18 Ganó la propiedad por testamento
HEREDÓ
19 Como el 103 o el 301
IMPAR
20 ___ Orleans, ciudad de los EUA
NUEVA
21 Madre de Aquiles en la mitología griega
TETIS
22 Trago
SORBO
23 Aplican aceite sagrado
UNGEN
24 Artemisa es una
DIOSA
26 Plato con patatas machacadas
PURÉ
28 Recipiente sin asa
BOL
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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