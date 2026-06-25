Las respuestas al crucigrama del jueves 25 de junio

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es ""¿Quién ___ tú?"", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Líquido inflamable y volátil". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Oso en Ohio

BEAR

5 Preparar alimentos con calor

COCER

10 "Padre nuestro, que ___ en el cielo..."

ESTÁS

12 Agarra con la mano

APAÑA

13 Se dejaron ver

APARECIERON

15 Avara

TACAÑA

16 Organización del Programa Apolo

NASA

17 Neruda dedicó una a la alcachofa

ODA

18 Grupo de la canción "Chiquitita"

ABBA

20 Asignar una remuneración regular

ASALARIAR

24 Perjudiqué

DAÑÉ

25 Mapa de Londres

MAP

27 El abominable hombre de las nieves

YETI

30 Ovacioné

ACLAMÉ

32 De forma continua (3 palabras)

A TODAS HORAS

34 Su capital es Katmandú

NEPAL

35 Camino más corto

ATAJO

36 Sebo de un animal

GRASA

37 "¿Quién ___ tú?"

ERES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hombre de extrema religiosidad

BEATO

2 Entre la ___ y la pared: en una situación difícil

ESPADA

3 Embistes, acometes

ATACAS

4 Inusitada, insólita

RARA

5 Perdí el equilibrio

CAÍ

6 Creadora del ChatGPT

OPENAI

7 Anverso de la moneda

CARA

8 Terminación para "Brasil" y "hogar" (pl.)

EÑOS

9 Batracio saltador

RANA

11 Indica

SEÑALA

14 Viviendas rústicas en el campo

CABAÑAS

19 Abertura hecha en una pared o edificio

BRECHA

21 Marca de zapatillas deportivas

ADIDAS

22 Posarse en el agua

AMARAR

23 Parte de una planta

RAMAJE

26 Circulan en Uruguay

PESOS

27 Una de las fuerzas en el taoísmo

YANG

28 Líquido inflamable y volátil

ÉTER

29 Encuentra casualmente

TOPA

31 División de un terreno

LOTE

33 Nombre dado a Dios por los musulmanes

ALÁ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.