Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 25 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Encuentra casualmente”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es ""¿Quién ___ tú?"", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Líquido inflamable y volátil". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Oso en Ohio
BEAR
5 Preparar alimentos con calor
COCER
10 "Padre nuestro, que ___ en el cielo..."
ESTÁS
12 Agarra con la mano
APAÑA
13 Se dejaron ver
APARECIERON
15 Avara
TACAÑA
16 Organización del Programa Apolo
NASA
17 Neruda dedicó una a la alcachofa
ODA
18 Grupo de la canción "Chiquitita"
ABBA
20 Asignar una remuneración regular
ASALARIAR
24 Perjudiqué
DAÑÉ
25 Mapa de Londres
MAP
27 El abominable hombre de las nieves
YETI
30 Ovacioné
ACLAMÉ
32 De forma continua (3 palabras)
A TODAS HORAS
34 Su capital es Katmandú
NEPAL
35 Camino más corto
ATAJO
36 Sebo de un animal
GRASA
37 "¿Quién ___ tú?"
ERES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hombre de extrema religiosidad
BEATO
2 Entre la ___ y la pared: en una situación difícil
ESPADA
3 Embistes, acometes
ATACAS
4 Inusitada, insólita
RARA
5 Perdí el equilibrio
CAÍ
6 Creadora del ChatGPT
OPENAI
7 Anverso de la moneda
CARA
8 Terminación para "Brasil" y "hogar" (pl.)
EÑOS
9 Batracio saltador
RANA
11 Indica
SEÑALA
14 Viviendas rústicas en el campo
CABAÑAS
19 Abertura hecha en una pared o edificio
BRECHA
21 Marca de zapatillas deportivas
ADIDAS
22 Posarse en el agua
AMARAR
23 Parte de una planta
RAMAJE
26 Circulan en Uruguay
PESOS
27 Una de las fuerzas en el taoísmo
YANG
28 Líquido inflamable y volátil
ÉTER
29 Encuentra casualmente
TOPA
31 División de un terreno
LOTE
33 Nombre dado a Dios por los musulmanes
ALÁ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Según Darío Sztajnszrajber. La reflexión de Platón sobre el propósito de la existencia: “Vamos en busca de un saber que no vamos a alcanzar”
Bienestar. Daniel López Rosetti: "La actividad física tiene efectos muy positivos en el ánimo; mucho más rápido en casos de depresión"
En el Azteca. México goleó a República Checa y la fiesta fue completa: le dio el gusto al Memo Ochoa y a los fanáticos
- 1
Camino a la final: Argentina ya conoce su ruta en el Mundial y estos son los rivales más probables
- 2
Vaca Muerta, tecnología y el fenómeno Messi: la ciudad que está desplazando a Miami como centro de atención de los argentinos
- 3
Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y su pareja
- 4
Un testigo confirmó que trasladó dólares desde las oficinas de Piccirillo a un domicilio de Martín Migueles