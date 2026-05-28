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Las respuestas al crucigrama del jueves 28 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ejemplo de energía renovable”
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El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Ejemplo de energía renovable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Colocar en un lugar
PONER
6 Dejar sin barba
RASURAR
8 Vigilantes
CELADORES
10 ___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.
SÓLIDOS
11 Medida macroeconómica (sigla)
PIB
13 Queridas
AMADAS
14 Sustancia para depilar
CERA
15 Golpes de los caballos
COCES
16 Vasijas
POTES
17 Órgano de las plantas que absorbe nutrientes
RAÍZ
18 Ejerce el control
DOMINA
19 Mamífero de garras fuertes
OSO
20 Soportan tácitamente
TOLERAN
21 Señaladas
INDICADAS
23 Producidos por el viento
EÓLICOS
24 Ejemplo de energía renovable
SOLAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Pérdida de color de la piel
PALIDEZ
2 Como las decisiones drásticas
OSADAS
3 Se hacen en cuerdas y corbatas
NUDOS
4 Hijo de Hermes
EROS
5 Extensión de archivos comprimidos
RAR
6 Vinculé
RELACIONÉ
7 Dirás otra vez
REPETIRÁS
8 "¿Me puedes explicar mejor?" (2 palabras)
COMO ASÍ
9 Criaturas marinas mitológicas
SIRENAS
10 Hueso de forma triangular
SACRO
12 Apoyan en algo
BASAN
14 Lugar para cenar o almorzar
COMEDOR
16 Nacida en Varsovia o Lodz
POLACA
18 Manso
DÓCIL
20 Té de ___, bebida calmante
TILO
22 Primer dígito del número e
DOS
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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