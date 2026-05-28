Las respuestas al crucigrama del jueves 28 de mayo

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Ejemplo de energía renovable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Colocar en un lugar

PONER

6 Dejar sin barba

RASURAR

8 Vigilantes

CELADORES

10 ___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.

SÓLIDOS

11 Medida macroeconómica (sigla)

PIB

13 Queridas

AMADAS

14 Sustancia para depilar

CERA

15 Golpes de los caballos

COCES

16 Vasijas

POTES

17 Órgano de las plantas que absorbe nutrientes

RAÍZ

18 Ejerce el control

DOMINA

19 Mamífero de garras fuertes

OSO

20 Soportan tácitamente

TOLERAN

21 Señaladas

INDICADAS

23 Producidos por el viento

EÓLICOS

24 Ejemplo de energía renovable

SOLAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Pérdida de color de la piel

PALIDEZ

2 Como las decisiones drásticas

OSADAS

3 Se hacen en cuerdas y corbatas

NUDOS

4 Hijo de Hermes

EROS

5 Extensión de archivos comprimidos

RAR

6 Vinculé

RELACIONÉ

7 Dirás otra vez

REPETIRÁS

8 "¿Me puedes explicar mejor?" (2 palabras)

COMO ASÍ

9 Criaturas marinas mitológicas

SIRENAS

10 Hueso de forma triangular

SACRO

12 Apoyan en algo

BASAN

14 Lugar para cenar o almorzar

COMEDOR

16 Nacida en Varsovia o Lodz

POLACA

18 Manso

DÓCIL

20 Té de ___, bebida calmante

TILO

22 Primer dígito del número e

DOS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.