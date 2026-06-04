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Las respuestas al crucigrama del jueves 4 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dejar a uno sin dinero (coloq.)”
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El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Brutales", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Consagrada por la religión". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dejar a uno sin dinero (coloq.)
PELAR
6 Nacidos en Copenhague u Odense
DANESES
8 Brutales
BESTIALES
10 Tiene
POSEE
11 Sensación que indica una afección o enfermedad
DOLOR
13 Cadena de montañas de Europa
ALPES
14 Extraño a alguien
AJENO
15 Stan ___: cocreador los Cuatro Fantásticos
LEE
16 Uno de los hijos de Noé
CAM
17 Significado de retro en "vade retro"
ATRÁS
20 Consagrada por la religión
SACRA
22 Lugar
SITIO
23 Percibían el aroma
OLÍAN
24 Cuento de hechos reales o ficticios
NARRACION
26 Generaban una ganancia
RENDÍAN
27 Saludables
SANOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Caminé por distracción
PASEÉ
2 Cada cosa que es o existe (pl.)
ENTES
3 Comprendí lo escrito
LEI
4 Como la carne del churrasco
ASADA
5 Instrumento que hace tictac
RELOJ
6 Desadormecer
DESPERTAR
7 Distinción
SELECCIÓN
8 ___ informativo: espacio de radio para las noticias de actualidad
BOLETÍN
9 Causaran ruido
SONARAN
10 Partes de un rotor
PALAS
12 Juan ___ Riquelme, exfutbolista argentino
ROMÁN
18 Mudar de ___: cambiar el modo de vida
AIRES
19 Tono irónico con que se dice algo
SORNA
20 Compañero en un negocio
SOCIO
21 Seudónimo
ALIAS
25 Ácido con información genética (sigla)
ADN
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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