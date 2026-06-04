Las respuestas al crucigrama del jueves 4 de junio

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Brutales", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Consagrada por la religión". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dejar a uno sin dinero (coloq.)

PELAR

6 Nacidos en Copenhague u Odense

DANESES

8 Brutales

BESTIALES

10 Tiene

POSEE

11 Sensación que indica una afección o enfermedad

DOLOR

13 Cadena de montañas de Europa

ALPES

14 Extraño a alguien

AJENO

15 Stan ___: cocreador los Cuatro Fantásticos

LEE

16 Uno de los hijos de Noé

CAM

17 Significado de retro en "vade retro"

ATRÁS

20 Consagrada por la religión

SACRA

22 Lugar

SITIO

23 Percibían el aroma

OLÍAN

24 Cuento de hechos reales o ficticios

NARRACION

26 Generaban una ganancia

RENDÍAN

27 Saludables

SANOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Caminé por distracción

PASEÉ

2 Cada cosa que es o existe (pl.)

ENTES

3 Comprendí lo escrito

LEI

4 Como la carne del churrasco

ASADA

5 Instrumento que hace tictac

RELOJ

6 Desadormecer

DESPERTAR

7 Distinción

SELECCIÓN

8 ___ informativo: espacio de radio para las noticias de actualidad

BOLETÍN

9 Causaran ruido

SONARAN

10 Partes de un rotor

PALAS

12 Juan ___ Riquelme, exfutbolista argentino

ROMÁN

18 Mudar de ___: cambiar el modo de vida

AIRES

19 Tono irónico con que se dice algo

SORNA

20 Compañero en un negocio

SOCIO

21 Seudónimo

ALIAS

25 Ácido con información genética (sigla)

ADN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.