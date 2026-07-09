Las respuestas al crucigrama del jueves 9 de julio

El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Mesurada y discreta.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Homenajes en verso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sujetaba con una cuerda.

ATABA

6 Álbum de Michael Jackson de 1987.

BAD

9 Aparta a un puesto menor.

RELEGA

11 Oficio de Merlín.

MAGO

12 Camus o Einstein.

ALBERT

13 Nombre de pila para el CEO de Tesla Motors.

ELON

14 Nombre corto de Leonardo.

LEO

15 Muy sabia.

ERUDITA

17 Estar al borde de la muerte.

AGONIZAR

18 Enseñar habilidades concretas.

CAPACITAR

20 Mesurada y discreta.

COMEDIDA

21 Disturbio de carácter rebelde.

ASONADA

22 Unidades para un par.

DOS

25 Hoguera para cremación.

PIRA

26 Decore.

ADORNÉ

28 Homenajes en verso.

ODAS

29 Tramo temporal de diez calendarios.

DÉCADA

30 Centro ardiente de nuestro sistema.

SOL

31 Historias épicas encadenadas.

SAGAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mar de ___: lago salado de Asia.

ARAL

2 Aparato con control remoto (coloq.).

TELE

3 Blanco.

ALBO

4 Productora de 'honey'.

BEE

5 Añadida a algo.

AGREGADA

6 Indicador luminoso vial.

BALIZA

7 Consumir del todo.

AGOTAR

8 Ceder gratuitamente.

DONAR

10 Barbaridad fuera de toda medida.

ATROCIDAD

11 Piensa, reflexiona.

MEDITA

16 Elementos que forman un conjunto.

UNIDADES

17 Justo, casi nada.

APENAS

18 Unido con hilo y aguja.

COSIDO

19 Desprovisto de juicio ético.

AMORAL

20 Los líderes de una mafia.

CAPOS

22 ___ queen, artista como RuPaul.

DRAG

23 Rizo o caída del cabello.

ONDA

24 Tengas cierta característica.

SEAS

27 Ave del juego de casillas.

OCA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.