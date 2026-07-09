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Las respuestas al crucigrama del jueves 9 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Muy sabia.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Mesurada y discreta.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Homenajes en verso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sujetaba con una cuerda.
ATABA
6 Álbum de Michael Jackson de 1987.
BAD
9 Aparta a un puesto menor.
RELEGA
11 Oficio de Merlín.
MAGO
12 Camus o Einstein.
ALBERT
13 Nombre de pila para el CEO de Tesla Motors.
ELON
14 Nombre corto de Leonardo.
LEO
15 Muy sabia.
ERUDITA
17 Estar al borde de la muerte.
AGONIZAR
18 Enseñar habilidades concretas.
CAPACITAR
20 Mesurada y discreta.
COMEDIDA
21 Disturbio de carácter rebelde.
ASONADA
22 Unidades para un par.
DOS
25 Hoguera para cremación.
PIRA
26 Decore.
ADORNÉ
28 Homenajes en verso.
ODAS
29 Tramo temporal de diez calendarios.
DÉCADA
30 Centro ardiente de nuestro sistema.
SOL
31 Historias épicas encadenadas.
SAGAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mar de ___: lago salado de Asia.
ARAL
2 Aparato con control remoto (coloq.).
TELE
3 Blanco.
ALBO
4 Productora de 'honey'.
BEE
5 Añadida a algo.
AGREGADA
6 Indicador luminoso vial.
BALIZA
7 Consumir del todo.
AGOTAR
8 Ceder gratuitamente.
DONAR
10 Barbaridad fuera de toda medida.
ATROCIDAD
11 Piensa, reflexiona.
MEDITA
16 Elementos que forman un conjunto.
UNIDADES
17 Justo, casi nada.
APENAS
18 Unido con hilo y aguja.
COSIDO
19 Desprovisto de juicio ético.
AMORAL
20 Los líderes de una mafia.
CAPOS
22 ___ queen, artista como RuPaul.
DRAG
23 Rizo o caída del cabello.
ONDA
24 Tengas cierta característica.
SEAS
27 Ave del juego de casillas.
OCA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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