Las respuestas al crucigrama del lunes 16 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Habitación de lujo hotelera.”
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aves carroñeras de mal augurio.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Evaluación breve.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Seis, pero por dos.
DOCE
5 Pongo fin.
ACABO
10 Brinde respaldo.
APOYE
12 Robot explorador de Marte.
ROVER
13 Letra hebrea.
MEM
14 Colmaba hasta el borde.
LLENABA
16 Hogar de tradiciones beduinas.
ARABÍA
18 Número de mosqueteros famosos.
TRES
19 Mejorar las condiciones higiénicas.
SANEAR
20 Caí dando vueltas.
RODÉ
21 Ofrece refugio o protección.
ASILA
23 Evaluación breve.
TEST
26 Recientes y actuales.
NUEVOS
30 En este preciso lugar.
AQUÍ
31 Se movía la ruleta.
GIRABA
32 Aves carroñeras de mal augurio.
BUITRES
34 Medio canto del grillo.
CRI
35 Bastón ceremonial romano.
LITUO
36 Pactan, asocian.
ALIAN
38 Ponga algo suave como la seda.
ASEDE
39 Copa sin pedestal.
VASO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Señoras de alta sociedad.
DAMAS
2 Drama en clave musical.
ÓPERA
3 Aprovechen el banquete.
COMAN
4 Llamado informal.
EY
5 Prepare el suelo para la siembra.
ARE
6 Adquirir una obligación.
CONTRAER
7 Tacaño sin remedio.
AVARO
8 Saciad la sed.
BEBED
9 Elevase plegarias.
ORASE
11 Segundo nombre de Walt Disney.
ELÍAS
15 Órgano vocal en la garganta.
LARINGE
17 Estado de felicidad suprema.
BEATITUD
22 Variante de Luis para mujer.
LUISA
23 Lista ordenada de datos.
TABLA
24 Incógnita matemática.
EQUIS
25 Habitación de lujo hotelera.
SUITE
27 Hueca o falta de contenido.
VACÍA
28 Productos de un autor.
OBRAS
29 Cerdo salvaje del monte.
SAÍNO
33 Mordisquea.
ROE
37 Iniciales de Louis Vuitton.
LV
