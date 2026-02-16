Las respuestas al crucigrama del lunes 16 de febrero

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aves carroñeras de mal augurio.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Evaluación breve.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Seis, pero por dos.

DOCE

5 Pongo fin.

ACABO

10 Brinde respaldo.

APOYE

12 Robot explorador de Marte.

ROVER

13 Letra hebrea.

MEM

14 Colmaba hasta el borde.

LLENABA

16 Hogar de tradiciones beduinas.

ARABÍA

18 Número de mosqueteros famosos.

TRES

19 Mejorar las condiciones higiénicas.

SANEAR

20 Caí dando vueltas.

RODÉ

21 Ofrece refugio o protección.

ASILA

23 Evaluación breve.

TEST

26 Recientes y actuales.

NUEVOS

30 En este preciso lugar.

AQUÍ

31 Se movía la ruleta.

GIRABA

32 Aves carroñeras de mal augurio.

BUITRES

34 Medio canto del grillo.

CRI

35 Bastón ceremonial romano.

LITUO

36 Pactan, asocian.

ALIAN

38 Ponga algo suave como la seda.

ASEDE

39 Copa sin pedestal.

VASO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Señoras de alta sociedad.

DAMAS

2 Drama en clave musical.

ÓPERA

3 Aprovechen el banquete.

COMAN

4 Llamado informal.

EY

5 Prepare el suelo para la siembra.

ARE

6 Adquirir una obligación.

CONTRAER

7 Tacaño sin remedio.

AVARO

8 Saciad la sed.

BEBED

9 Elevase plegarias.

ORASE

11 Segundo nombre de Walt Disney.

ELÍAS

15 Órgano vocal en la garganta.

LARINGE

17 Estado de felicidad suprema.

BEATITUD

22 Variante de Luis para mujer.

LUISA

23 Lista ordenada de datos.

TABLA

24 Incógnita matemática.

EQUIS

25 Habitación de lujo hotelera.

SUITE

27 Hueca o falta de contenido.

VACÍA

28 Productos de un autor.

OBRAS

29 Cerdo salvaje del monte.

SAÍNO

33 Mordisquea.

ROE

37 Iniciales de Louis Vuitton.

LV

