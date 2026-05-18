Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 18 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sufijo utilizado con "Brasil" y "hogar" (fem.)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Planos y lisos", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Relativa a la poesía heroica". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Nivel
GRADO
6 Forma un concepto sobre algo
OPINA
11 Arbusto con flores rojas
ROSAL
12 Irremediable
FATAL
13 Contrarié
OPUSE
14 Relativa a la poesía heroica
ÉPICA
15 El tío de EE. UU.
SAM
16 Nacidos en Copenhague o Aarhus
DANESES
18 Abertura para el botón
OJAL
20 450, en números romanos
CDL
21 No cediendo
RESISTIENDO
26 ___ gratias: gracias a Dios
DEO
27 Escuchabas
OÍAS
28 De naturaleza variada (fem.)
DIVERSA
32 Sufijo utilizado con "Brasil" y "hogar" (fem.)
EÑA
33 Tacaño
AVARO
34 Cara ___: cónyuge
MITAD
36 Hechiceras
MAGAS
37 "La Pulga" para Lionel Messi
APODO
38 Planeta como Makemake
ENANO
39 Planos y lisos
RASOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Espesor de un material
GROSOR
2 Vestidura
ROPAJE
3 Te hagas cargo
ASUMAS
4 Regalas, donas
DAS
5 Diodo en pantallas modernas (sigla)
OLED
6 Ultrajé
OFENDÍ
7 Burocracia documental
PAPELEO
8 Sufijo que significa "inflamación"
ITIS
9 Rompe el cascarón
NACE
10 Apéndices del cuervo
ALAS
17 Divisiones de obras escénicas
ACTOS
19 Están a la cabeza del partido
LIDERAN
22 Similar al suero
SEROSO
23 Hijos del hijo
NIETOS
24 Echado a perder
DAÑADO
25 Que toman riesgos sin temor
OSADOS
28 "El jorobado de Notre ___", película
DAME
29 ___ Pávlov, médico y fisiólogo ruso
IVÁN
30 Anda sin rumbo fijo
VAGA
31 Sentir gran afición por algo
AMAR
35 Tipo de cerveza amarga
IPA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Bienestar. Daniel López Rosetti: “El desafío es vivir bien hoy; si lo hacés, te sentís bien con vos; vas a estar menos inflamado, menos ´prendido fuego´”
Parte de guerra, día 80. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
Bienestar emocional. Gabriel Rolón, psicólogo: “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”
- 1
Gabriel Rolón, psicólogo: “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 22 de mayo
- 3
Emiratos Árabes rompe en varios frentes con Arabia Saudita y busca emerger como potencia hegemónica regional
- 4
Materiales de construcción: qué conviene comprar en mayo según los precios