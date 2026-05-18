Las respuestas al crucigrama del lunes 18 de mayo

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Planos y lisos", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Relativa a la poesía heroica". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Nivel

GRADO

6 Forma un concepto sobre algo

OPINA

11 Arbusto con flores rojas

ROSAL

12 Irremediable

FATAL

13 Contrarié

OPUSE

14 Relativa a la poesía heroica

ÉPICA

15 El tío de EE. UU.

SAM

16 Nacidos en Copenhague o Aarhus

DANESES

18 Abertura para el botón

OJAL

20 450, en números romanos

CDL

21 No cediendo

RESISTIENDO

26 ___ gratias: gracias a Dios

DEO

27 Escuchabas

OÍAS

28 De naturaleza variada (fem.)

DIVERSA

32 Sufijo utilizado con "Brasil" y "hogar" (fem.)

EÑA

33 Tacaño

AVARO

34 Cara ___: cónyuge

MITAD

36 Hechiceras

MAGAS

37 "La Pulga" para Lionel Messi

APODO

38 Planeta como Makemake

ENANO

39 Planos y lisos

RASOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Espesor de un material

GROSOR

2 Vestidura

ROPAJE

3 Te hagas cargo

ASUMAS

4 Regalas, donas

DAS

5 Diodo en pantallas modernas (sigla)

OLED

6 Ultrajé

OFENDÍ

7 Burocracia documental

PAPELEO

8 Sufijo que significa "inflamación"

ITIS

9 Rompe el cascarón

NACE

10 Apéndices del cuervo

ALAS

17 Divisiones de obras escénicas

ACTOS

19 Están a la cabeza del partido

LIDERAN

22 Similar al suero

SEROSO

23 Hijos del hijo

NIETOS

24 Echado a perder

DAÑADO

25 Que toman riesgos sin temor

OSADOS

28 "El jorobado de Notre ___", película

DAME

29 ___ Pávlov, médico y fisiólogo ruso

IVÁN

30 Anda sin rumbo fijo

VAGA

31 Sentir gran afición por algo

AMAR

35 Tipo de cerveza amarga

IPA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.