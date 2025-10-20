Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de octubre de 2025

El crucigrama de este lunes 20 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es “Comunicación telefónica”, mientras que el interrogante 30 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Unidad monetaria de Sudáfrica.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Quitar el tapón

ABRIR

6. Dan golpes

BATEN

11. Prospera

CRECE

12. Con apéndices para volar (fem.)

ALADA

13. Verbosidad persuasiva

LABIA

14. Conozcan

SEPAN

15. Parte de una bandeja

ASA

16. Comunicación telefónica

LLAMADA

18. Prefijo que puede preceder las palabras “bar” y “cuento”

MINI

20. Neruda dedicó una a la lluvia

ODA

21. La música de las raves

ELECTRÓNICA

26. Hice una súplica a un santo

ORÉ

27. ___ Turing, matemático británico

ALAN

28. Con mucha pulpa (el fruto)

CARNOSO

32. Hecho ___ sopa: muy mojado

UNA

33. ___ Bolt, campeón olímpico

USAIN

34. Mensuren

MIDAN

36. Asiento para varias personas

BANCO

37. De poca humedad (fem.)

ÁRIDA

38. Pueden ser de radio y de choque

ONDAS

39. Excéntricas

RARAS

Verticales





1. Ovacioné

ACLAMÉ

2. País con 27 estrellas en su bandera

BRASIL

3. Hice lonchas

REBANÉ

4. Aquí en Francia

ICI

5. Moneda de 2-Vertical

REAL

6. Fundamentado en algo

BASADO

7. Nacida en Hamburgo o Múnich

ALEMANA

8. Pieza que cierra una caja

TAPA

9. Número que nunca baja

EDAD

10. Canto para adormecer a los niños

NANA

17. Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido

LORES

19. Ampliamente reconocida

ICÓNICA

22. Asientos de los reyes

TRONOS

23. Burlar

ILUDIR

24. País de Ontario

CANADÁ

25. Frutos amarillentos con coronas

ANANÁS

28. Sólido con seis cuadrados iguales

CUBO

29. Calientan la carne al fuego

ASAN

30. Unidad monetaria de Sudáfrica

RAND

31. Don ___, cantante de “Bandolero”

OMAR

35. Enfurecimiento

IRA