Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Unidad monetaria de Sudáfrica”
LA NACION
El crucigrama de este lunes 20 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es “Comunicación telefónica”, mientras que el interrogante 30 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Unidad monetaria de Sudáfrica.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Quitar el tapón
ABRIR
6. Dan golpes
BATEN
11. Prospera
CRECE
12. Con apéndices para volar (fem.)
ALADA
13. Verbosidad persuasiva
LABIA
14. Conozcan
SEPAN
15. Parte de una bandeja
ASA
16. Comunicación telefónica
LLAMADA
18. Prefijo que puede preceder las palabras “bar” y “cuento”
MINI
20. Neruda dedicó una a la lluvia
ODA
21. La música de las raves
ELECTRÓNICA
26. Hice una súplica a un santo
ORÉ
27. ___ Turing, matemático británico
ALAN
28. Con mucha pulpa (el fruto)
CARNOSO
32. Hecho ___ sopa: muy mojado
UNA
33. ___ Bolt, campeón olímpico
USAIN
34. Mensuren
MIDAN
36. Asiento para varias personas
BANCO
37. De poca humedad (fem.)
ÁRIDA
38. Pueden ser de radio y de choque
ONDAS
39. Excéntricas
RARAS
Verticales
1. Ovacioné
ACLAMÉ
2. País con 27 estrellas en su bandera
BRASIL
3. Hice lonchas
REBANÉ
4. Aquí en Francia
ICI
5. Moneda de 2-Vertical
REAL
6. Fundamentado en algo
BASADO
7. Nacida en Hamburgo o Múnich
ALEMANA
8. Pieza que cierra una caja
TAPA
9. Número que nunca baja
EDAD
10. Canto para adormecer a los niños
NANA
17. Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido
LORES
19. Ampliamente reconocida
ICÓNICA
22. Asientos de los reyes
TRONOS
23. Burlar
ILUDIR
24. País de Ontario
CANADÁ
25. Frutos amarillentos con coronas
ANANÁS
28. Sólido con seis cuadrados iguales
CUBO
29. Calientan la carne al fuego
ASAN
30. Unidad monetaria de Sudáfrica
RAND
31. Don ___, cantante de “Bandolero”
OMAR
35. Enfurecimiento
IRA
