Las respuestas al crucigrama del 15 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “El órgano más pesado del cuerpo humano”
LA NACION
El crucigrama de este 15 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “El órgano más pesado del cuerpo humano”, mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en “Historia larga y de varias partes.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Hello ___, personaje de Japón
KITTY
6. 700, en números romanos
DCC
9. Sin orden (2 palabras)
AL AZAR
11. El órgano más pesado del cuerpo humano
PIEL
12. Aprecié el mérito
REPUTÉ
13. Quita un bien ajeno
ROBA
14. Arriesgué, atreví
OSÉ
15. Como las nieblas cerradas
ESPESAS
17. ___ Rover, marca inglesa de vehículos
LAND
19. Pararé
CESARÉ
20. Animal cubierto de púas
ERIZO
22. Desocupan
VACÍAN
25. Historia larga y de varias partes
SAGA
29. Sitio público con árboles
ALAMEDA
31. ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra
TAJ
32. Animal salvaje de la familia de los cánidos
LOBO
33. Equiparé
IGUALÉ
35. Barras horizontales de los coches
EJES
36. Postran
RINDEN
37. ___ cubano, estilo de canto y danza
SON
38. Difícil de distinguir
LIOSO
Verticales
1. ___ G, cantante de “Papasito”
KAROL
2. Que no ha sufrido daño (fem.)
ILESA
3. Obstruyan un hueco
TAPEN
4. Shih ___: raza de perro
TZU
5. Barco de recreo
YATE
6. Minerva es una
DIOSA
7. Engordar a los animales
CEBAR
8. Grupo de personas con las mismas características
CLASE
10. Anular
RESCINDIR
11. Detenidos en un centro penitenciario
PRESOS
16. Animal como el arenque
PEZ
18. Satélite de Marte
DEIMOS
21. Institución que regula el español (sigla)
RAE
22. Papeles que sustituyen el dinero
VALES
23. Hospedó
ALOJÓ
24. Encajan en el contenedor
CABEN
26. Unido con nudos
ATADO
27. Lengua céltica de una nación de Reino Unido
GALÉS
28. Los ladrones son amigos de él
AJENO
30. Rápido
ÁGIL
34. Conecté dos partes
UNÍ
