Las respuestas al crucigrama del 15 de octubre de 2025

El crucigrama de este 15 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “El órgano más pesado del cuerpo humano”, mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en “Historia larga y de varias partes.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Hello ___, personaje de Japón

KITTY

6. 700, en números romanos

DCC

9. Sin orden (2 palabras)

AL AZAR

11. El órgano más pesado del cuerpo humano

PIEL

12. Aprecié el mérito

REPUTÉ

13. Quita un bien ajeno

ROBA

14. Arriesgué, atreví

OSÉ

15. Como las nieblas cerradas

ESPESAS

17. ___ Rover, marca inglesa de vehículos

LAND

19. Pararé

CESARÉ

20. Animal cubierto de púas

ERIZO

22. Desocupan

VACÍAN

25. Historia larga y de varias partes

SAGA

29. Sitio público con árboles

ALAMEDA

31. ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra

TAJ

32. Animal salvaje de la familia de los cánidos

LOBO

33. Equiparé

IGUALÉ

35. Barras horizontales de los coches

EJES

36. Postran

RINDEN

37. ___ cubano, estilo de canto y danza

SON

38. Difícil de distinguir

LIOSO

Verticales

1. ___ G, cantante de “Papasito”

KAROL

2. Que no ha sufrido daño (fem.)

ILESA

3. Obstruyan un hueco

TAPEN

4. Shih ___: raza de perro

TZU

5. Barco de recreo

YATE

6. Minerva es una

DIOSA

7. Engordar a los animales

CEBAR

8. Grupo de personas con las mismas características

CLASE

10. Anular

RESCINDIR

11. Detenidos en un centro penitenciario

PRESOS

16. Animal como el arenque

PEZ

18. Satélite de Marte

DEIMOS

21. Institución que regula el español (sigla)

RAE

22. Papeles que sustituyen el dinero

VALES

23. Hospedó

ALOJÓ

24. Encajan en el contenedor

CABEN

26. Unido con nudos

ATADO

27. Lengua céltica de una nación de Reino Unido

GALÉS

28. Los ladrones son amigos de él

AJENO

30. Rápido

ÁGIL

34. Conecté dos partes

UNÍ