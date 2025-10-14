Las respuestas al crucigrama del 14 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pequeño confite redondeado”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 14 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Pequeño confite redondeado”, mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en “Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Pequeño confite redondeado
GRAGEA
7. Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín
ABEL
11. Indumentaria
ROPAJE
12. Une con hilo y aguja
COSE
13. Joven entre la niñez y la adultez
ADOLESCENTE
15. 0 cosas
NADA
16. Se desplomen
CAIGAN
17. El “Au” de la tabla periódica
ORO
18. “___ Who”, serie de ciencia ficción
DOCTOR
19. Numeré
CONTÉ
20. Fláccido
BLANDO
22. 450, en números romanos
CDL
25. Capital de Taiwán
TAIPEI
26. Fiel
LEAL
27. Quemando
INCENDIANDO
29. ___ Pogba, futbolista francés
PAUL
30. Culpar, achacar
ACUSAR
31. Técnica de pintura realizada sobre lienzo
ÓLEO
32. Suave y lisa al tacto
SEDOSA
Verticales
1. Semilla y fruto del trigo
GRANO
2. Grabar (la película)
RODAR
3. “JLo” para Jennifer López
APODO
4. Vestido lujoso y lúcido
GALA
5. Barra que atraviesa un cuerpo giratorio
EJE
6. Con disimulo (2 palabras)
A ESCONDIDAS
7. Producto que se puede obtener de las semillas de girasol
ACEITE
8. Instrumento de percusión de origen cubano
BONGÓ
9. ___ bien criado: tener buena educación
ESTAR
10. Estudian el libro
LEEN
14. Planta con espinas
CACTO
18. Regalen
DONEN
19. Sombrero rojo, insignia de los cardenales
CAPELO
20. Insignificante
BANAL
21. Fundí el metal sin descomponerlo
LICUÉ
22. Lista de la población de un país
CENSO
23. Regaladas
DADAS
24. Derrama lágrimas
LLORA
25. Individuo
TIPO
26. Instrumento musical con la caja oval
LAUD
28. Elevé la bandera
ICÉ
Otras noticias de Audiencia
Más leídas
- 1
Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida
- 2
“Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
- 3
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
- 4
Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo