Las respuestas al crucigrama del 14 de octubre de 2025

El crucigrama de este 14 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Pequeño confite redondeado”, mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en “Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Pequeño confite redondeado

GRAGEA

7. Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín

ABEL

11. Indumentaria

ROPAJE

12. Une con hilo y aguja

COSE

13. Joven entre la niñez y la adultez

ADOLESCENTE

15. 0 cosas

NADA

16. Se desplomen

CAIGAN

17. El “Au” de la tabla periódica

ORO

18. “___ Who”, serie de ciencia ficción

DOCTOR

19. Numeré

CONTÉ

20. Fláccido

BLANDO

22. 450, en números romanos

CDL

25. Capital de Taiwán

TAIPEI

26. Fiel

LEAL

27. Quemando

INCENDIANDO

29. ___ Pogba, futbolista francés

PAUL

30. Culpar, achacar

ACUSAR

31. Técnica de pintura realizada sobre lienzo

ÓLEO

32. Suave y lisa al tacto

SEDOSA

Verticales

1. Semilla y fruto del trigo

GRANO

2. Grabar (la película)

RODAR

3. “JLo” para Jennifer López

APODO

4. Vestido lujoso y lúcido

GALA

5. Barra que atraviesa un cuerpo giratorio

EJE

6. Con disimulo (2 palabras)

A ESCONDIDAS

7. Producto que se puede obtener de las semillas de girasol

ACEITE

8. Instrumento de percusión de origen cubano

BONGÓ

9. ___ bien criado: tener buena educación

ESTAR

10. Estudian el libro

LEEN

14. Planta con espinas

CACTO

18. Regalen

DONEN

19. Sombrero rojo, insignia de los cardenales

CAPELO

20. Insignificante

BANAL

21. Fundí el metal sin descomponerlo

LICUÉ

22. Lista de la población de un país

CENSO

23. Regaladas

DADAS

24. Derrama lágrimas

LLORA

25. Individuo

TIPO

26. Instrumento musical con la caja oval

LAUD

28. Elevé la bandera

ICÉ