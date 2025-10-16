Las respuestas al crucigrama del 16 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Museo de ___, atracción de París”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 16 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Museo de ___, atracción de París”, mientras que el interrogante 28 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘El hobbit: un ___ inesperado’, película de 2012.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Muy devota
BEATA
6. Isis, para Horus
MADRE
11. Museo de ___, atracción de París
ORSAY
12. Instrumentos de lengüeta doble
OBOES
13. Até
LIGUÉ
14. Que no valen para nada (fem.)
NULAS
15. Ganso doméstico
OCA
16. Inodoro
RETRETE
18. Río europeo
SENA
20. Protejan algo envolviéndolo
FORREN
21. “___ trémula”, película de Almodóvar
CARNE
23. Vencido, triunfado
GANADO
26. Bossa ___, estilo musical brasileño
NOVA
30. Líquido para disolver el esmalte de uñas
ACETONA
32. Parte del cuerpo con 26 huesos
PIE
33. Sin ___ a dudas: con seguridad
LUGAR
34. Darse cuenta de algo
NOTAR
36. Arriesgaba
OSABA
37. Vestidura entera de una persona
TRAJE
38. “No le pidas ___ al olmo”
PERAS
39. Relativo al fuego
ÍGNEO
Verticales
1. Deporte para derribar pinos
BOLOS
2. Levanté
ERICÉ
3. Prendan
ASGAN
4. La “T” griega
TAU
5. Domingo, cuando es lunes
AYER
6. Gran cantidad de algo
MONTÓN
7. No divierten
ABURREN
8. Causar sufrimiento
DOLER
9. Amarré otra vez
REATÉ
10. Centro minero de Alemania
ESSEN
17. Zac ___, actor de EE. UU.
EFRON
19. Cumplía
ACATABA
22. Veneras
ADORAS
23. Danza húngara
GALOP
24. Delaté
ACUSÉ
25. Decir no
NEGAR
27. Eligen
OPTAN
28. “El hobbit: un ___ inesperado”, película de 2012
VIAJE
29. Del aire
AÉREO
31. Prefijo con “alérgico” o “séptico”
ANTI
35. www.unesco.___
ORG
