Las respuestas al crucigrama del 16 de octubre de 2025

El crucigrama de este 16 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Museo de ___, atracción de París”, mientras que el interrogante 28 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘El hobbit: un ___ inesperado’, película de 2012.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Muy devota

BEATA

6. Isis, para Horus

MADRE

11. Museo de ___, atracción de París

ORSAY

12. Instrumentos de lengüeta doble

OBOES

13. Até

LIGUÉ

14. Que no valen para nada (fem.)

NULAS

15. Ganso doméstico

OCA

16. Inodoro

RETRETE

18. Río europeo

SENA

20. Protejan algo envolviéndolo

FORREN

21. “___ trémula”, película de Almodóvar

CARNE

23. Vencido, triunfado

GANADO

26. Bossa ___, estilo musical brasileño

NOVA

30. Líquido para disolver el esmalte de uñas

ACETONA

32. Parte del cuerpo con 26 huesos

PIE

33. Sin ___ a dudas: con seguridad

LUGAR

34. Darse cuenta de algo

NOTAR

36. Arriesgaba

OSABA

37. Vestidura entera de una persona

TRAJE

38. “No le pidas ___ al olmo”

PERAS

39. Relativo al fuego

ÍGNEO

Verticales

1. Deporte para derribar pinos

BOLOS

2. Levanté

ERICÉ

3. Prendan

ASGAN

4. La “T” griega

TAU

5. Domingo, cuando es lunes

AYER

6. Gran cantidad de algo

MONTÓN

7. No divierten

ABURREN

8. Causar sufrimiento

DOLER

9. Amarré otra vez

REATÉ

10. Centro minero de Alemania

ESSEN

17. Zac ___, actor de EE. UU.

EFRON

19. Cumplía

ACATABA

22. Veneras

ADORAS

23. Danza húngara

GALOP

24. Delaté

ACUSÉ

25. Decir no

NEGAR

27. Eligen

OPTAN

28. “El hobbit: un ___ inesperado”, película de 2012

VIAJE

29. Del aire

AÉREO

31. Prefijo con “alérgico” o “séptico”

ANTI

35. www.unesco.___

ORG