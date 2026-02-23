Las respuestas al crucigrama del lunes 23 de febrero

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Apretado entre bordes.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Fuente de leche para terneros.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Leyenda del cine que dio vida a Michael Corleone.

PACINO

7 Desorden en su máxima expresión.

CAOS

11 Evaluación académica.

EXAMEN

12 Fuente de leche para terneros.

UBRE

13 Número de identificación fiscal en España.

NIF

14 Murmura una canción.

TARAREA

16 Nombre de un actor Baldwin.

ALEC

18 Detestas con el corazón.

ODIAS

19 Exhausto y desfallecido.

LASO

20 Objeciones o reparos.

PEROS

21 Ofrenda de Baltasar.

MIRRA

23 Honrado sin tacha.

PROBO

25 Número icónico en camisetas legendarias.

DIEZ

29 Afectada por la bebida.

BEODA

30 Pref. griego: ser.

ONTO

31 Apretado entre bordes.

ANGOSTO

34 Bebida alcohólica con sabor a enebro.

GIN

35 Llevar puesto.

USAR

36 Aro usado en ejercicios gimnásticos.

ANILLA

38 Imitador alado.

LORO

39 Louvre, Guggenheim, del Prado... entre otros.

MUSEOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Centro penitenciario.

PENAL

2 Zona debajo del hombro.

AXILA

3 Espresso, latte y compañía.

CAFÉS

4 Izquierda Mirandesa.

IM

5 Red inglesa.

NET

6 Grupo indígena de Tierra del Fuego.

ONA

7 Figura con cuatro lados iguales.

CUADRADO

8 Quitó la tapa.

ABRIÓ

9 Expones a la brisa.

OREAS

10 Tengas cierta característica.

SEAS

15 Desgastar poco a poco.

ROER

17 Grado naval.

COMODORO

20 Prefijo que indica apoyo.

PRO

22 Pretérito imperfecto de ir.

IBAS

23 Usó la mente.

PENSÓ

24 Suplicar con fervor.

ROGAR

26 Entrepierna.

INGLE

27 Radical del etano.

ETILO

28 Regiones específicas.

ZONAS

29 Más grande que un cofre.

BAÚL

32 Sonido del tambor.

TAM

33 Asamblea global de países.

ONU

37 Islandia en internet.

IS

