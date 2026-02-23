Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 23 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Objeciones o reparos.”
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Apretado entre bordes.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Fuente de leche para terneros.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Leyenda del cine que dio vida a Michael Corleone.
PACINO
7 Desorden en su máxima expresión.
CAOS
11 Evaluación académica.
EXAMEN
12 Fuente de leche para terneros.
UBRE
13 Número de identificación fiscal en España.
NIF
14 Murmura una canción.
TARAREA
16 Nombre de un actor Baldwin.
ALEC
18 Detestas con el corazón.
ODIAS
19 Exhausto y desfallecido.
LASO
20 Objeciones o reparos.
PEROS
21 Ofrenda de Baltasar.
MIRRA
23 Honrado sin tacha.
PROBO
25 Número icónico en camisetas legendarias.
DIEZ
29 Afectada por la bebida.
BEODA
30 Pref. griego: ser.
ONTO
31 Apretado entre bordes.
ANGOSTO
34 Bebida alcohólica con sabor a enebro.
GIN
35 Llevar puesto.
USAR
36 Aro usado en ejercicios gimnásticos.
ANILLA
38 Imitador alado.
LORO
39 Louvre, Guggenheim, del Prado... entre otros.
MUSEOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Centro penitenciario.
PENAL
2 Zona debajo del hombro.
AXILA
3 Espresso, latte y compañía.
CAFÉS
4 Izquierda Mirandesa.
IM
5 Red inglesa.
NET
6 Grupo indígena de Tierra del Fuego.
ONA
7 Figura con cuatro lados iguales.
CUADRADO
8 Quitó la tapa.
ABRIÓ
9 Expones a la brisa.
OREAS
10 Tengas cierta característica.
SEAS
15 Desgastar poco a poco.
ROER
17 Grado naval.
COMODORO
20 Prefijo que indica apoyo.
PRO
22 Pretérito imperfecto de ir.
IBAS
23 Usó la mente.
PENSÓ
24 Suplicar con fervor.
ROGAR
26 Entrepierna.
INGLE
27 Radical del etano.
ETILO
28 Regiones específicas.
ZONAS
29 Más grande que un cofre.
BAÚL
32 Sonido del tambor.
TAM
33 Asamblea global de países.
ONU
37 Islandia en internet.
IS
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
