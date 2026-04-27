Las respuestas al crucigrama del lunes 27 de abril

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Observan las acciones", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Añadir en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Partes del guante

DEDOS

6 Embellecer visualmente

DECORAR

8 Devastador para el ánimo

DESOLADOR

10 Amor en inglés

LOVE

11 Minorías selectas

ELITES

13 Poseedor, dueño

AMO

14 Rechaza

RECUSA

15 Observan las acciones

MIRAN

18 Partir de un lugar a otro

SALIR

19 Fruto carnoso con corona

ANANÁS

21 Añadir en inglés

ADD

22 Disminuye el tamaño

REDUCE

23 No tolera en absoluto

ODIA

24 Pedir

SOLICITAR

26 Aparatos que detectan objetos a distancia

RADARES

27 Con un color entre el rojo y el blanco

RÓSEO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Entréguese

DÉSE

2 Repetición de un sonido

ECO

3 Causar sufrimiento

DOLER

4 Expresados con palabras

ORALES

5 Inhumana por gusto

SÁDICA

6 Tragón

DEVORADOR

7 Etiquetadas, marcadas

ROTULADAS

8 Ejerzas el control

DOMINES

9 Vivir en un lugar

RESIDIR

10 Kendrick ___, rapero

LAMAR

12 Nacida en Cerdeña

SARDA

16 Invalidar

ANULAR

17 "¡No he __ ayer!"

NACIDO

20 Enjugadas

SECAS

23 Observó desde una posición elevada

OTEÓ

25 Me dirigiré a un lugar

IRÉ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.