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Las respuestas al crucigrama del lunes 27 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pedir”
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El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Observan las acciones", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Añadir en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Partes del guante
DEDOS
6 Embellecer visualmente
DECORAR
8 Devastador para el ánimo
DESOLADOR
10 Amor en inglés
LOVE
11 Minorías selectas
ELITES
13 Poseedor, dueño
AMO
14 Rechaza
RECUSA
15 Observan las acciones
MIRAN
18 Partir de un lugar a otro
SALIR
19 Fruto carnoso con corona
ANANÁS
21 Añadir en inglés
ADD
22 Disminuye el tamaño
REDUCE
23 No tolera en absoluto
ODIA
24 Pedir
SOLICITAR
26 Aparatos que detectan objetos a distancia
RADARES
27 Con un color entre el rojo y el blanco
RÓSEO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Entréguese
DÉSE
2 Repetición de un sonido
ECO
3 Causar sufrimiento
DOLER
4 Expresados con palabras
ORALES
5 Inhumana por gusto
SÁDICA
6 Tragón
DEVORADOR
7 Etiquetadas, marcadas
ROTULADAS
8 Ejerzas el control
DOMINES
9 Vivir en un lugar
RESIDIR
10 Kendrick ___, rapero
LAMAR
12 Nacida en Cerdeña
SARDA
16 Invalidar
ANULAR
17 "¡No he __ ayer!"
NACIDO
20 Enjugadas
SECAS
23 Observó desde una posición elevada
OTEÓ
25 Me dirigiré a un lugar
IRÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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