Las respuestas al crucigrama del martes 10 de febrero

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Roca formada por arena.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Palíndromo femenino de tres letras.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tronco de la vid.

CEPA

5 Comer o beber.

TOMAR

10 Grillen carnes.

ASEN

11 Grupo que decide el destino de un acusado.

JURADO

12 Polución del aire (inglés).

SMOG

13 Periodos que marcan la historia.

ÉPOCAS

14 Atleta de Wimbledon.

TENISTA

16 Palíndromo femenino de tres letras.

ANA

17 Roca formada por arena.

ARENISCA

19 Mamá de oseznos.

OSA

20 Club Atlético Platense.

CAP

23 Llorar con hipo y drama.

SOLLOZAR

28 Exclamación de eureka criolla.

AJA

31 Ponga a la vista.

MUESTRE

32 Banquete con abundancia.

FESTÍN

34 Antorchas o luces para iluminar.

TEAS

35 Poco diligente o lenta.

REMISA

36 Ácido o picante al gusto.

ACRE

37 Mate y sin reflejo.

OPACA

38 Desgastas por fricción.

RAES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Clase social hereditaria.

CASTA

2 Sumo cuidado y dedicación.

ESMERO

3 Soldados de a pie en el ajedrez.

PEONES

4 Dolor de garganta que quita el habla.

ANGINAS

5 __ Amaru, último soberano Inca.

TUPAC

6 Riqueza en lingotes.

ORO

7 Raíz andina afrodisíaca.

MACA

8 Primer hombre en quedarse sin costilla.

ADÁN

9 Flor clásica de San Valentín.

ROSA

11 Aviones de alta velocidad.

JETS

15 Palabra de asentimiento.

SI

18 Poner a dormir.

ACOSTAR

21 Civilización de Moctezuma.

AZTECA

22 Detendré el movimiento.

PARARE

24 Floja y descuidada.

OMISA

25 Compañera del cielo estrellado.

LUNA

26 Pronombre personal.

LE

27 Cuadrúpedos bovinos o lanares.

RESES

28 Peinado de rizos voluminosos, popular en los 70.

AFRO

29 Vehículo robusto para safaris.

JEEP

30 Condición pulmonar persistente.

ASMA

33 Movimiento nervioso breve.

TIC

