Las respuestas al crucigrama del martes 10 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Grillen carnes.”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Roca formada por arena.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Palíndromo femenino de tres letras.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tronco de la vid.
CEPA
5 Comer o beber.
TOMAR
10 Grillen carnes.
ASEN
11 Grupo que decide el destino de un acusado.
JURADO
12 Polución del aire (inglés).
SMOG
13 Periodos que marcan la historia.
ÉPOCAS
14 Atleta de Wimbledon.
TENISTA
16 Palíndromo femenino de tres letras.
ANA
17 Roca formada por arena.
ARENISCA
19 Mamá de oseznos.
OSA
20 Club Atlético Platense.
CAP
23 Llorar con hipo y drama.
SOLLOZAR
28 Exclamación de eureka criolla.
AJA
31 Ponga a la vista.
MUESTRE
32 Banquete con abundancia.
FESTÍN
34 Antorchas o luces para iluminar.
TEAS
35 Poco diligente o lenta.
REMISA
36 Ácido o picante al gusto.
ACRE
37 Mate y sin reflejo.
OPACA
38 Desgastas por fricción.
RAES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Clase social hereditaria.
CASTA
2 Sumo cuidado y dedicación.
ESMERO
3 Soldados de a pie en el ajedrez.
PEONES
4 Dolor de garganta que quita el habla.
ANGINAS
5 __ Amaru, último soberano Inca.
TUPAC
6 Riqueza en lingotes.
ORO
7 Raíz andina afrodisíaca.
MACA
8 Primer hombre en quedarse sin costilla.
ADÁN
9 Flor clásica de San Valentín.
ROSA
11 Aviones de alta velocidad.
JETS
15 Palabra de asentimiento.
SI
18 Poner a dormir.
ACOSTAR
21 Civilización de Moctezuma.
AZTECA
22 Detendré el movimiento.
PARARE
24 Floja y descuidada.
OMISA
25 Compañera del cielo estrellado.
LUNA
26 Pronombre personal.
LE
27 Cuadrúpedos bovinos o lanares.
RESES
28 Peinado de rizos voluminosos, popular en los 70.
AFRO
29 Vehículo robusto para safaris.
JEEP
30 Condición pulmonar persistente.
ASMA
33 Movimiento nervioso breve.
TIC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
