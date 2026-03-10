Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 10 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fijé para que no cayera”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es ""... y otros casos parecidos"", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Mapa de Inglaterra". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Patriarca hebreo, segundo hijo de Isaac y Rebeca
JACOB
6 Las dos
AMBAS
11 Así escribe el calígrafo (2 palabras)
A MANO
12 Liso y agradable al tacto
SUAVE
13 Coloco
PONGO
14 Partes del archipiélago
ISLAS
15 Sessanta minuti
ORA
16 Pieza entre dos salas distintas
PASILLO
18 Cero cosas
NADA
20 "... y otros casos parecidos"
ETC
21 Que requiere mucho esfuerzo
LABORIOSO
25 Actué con audacia
OSÉ
26 Tuve conocimiento de
SUPE
28 Estacionan
APARCAN
32 Personaje bíblico, célebre por su paciencia
JOB
33 Ave americana que puede medir más de 1 m de altura
ÑANDÚ
34 Placentera
AMENA
36 Llevar al ___: contraer matrimonio
ALTAR
37 Determinen las fechas
DATEN
38 Río más largo de Francia
LOIRA
39 Realizó una cirugía
OPERÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 País de Hamamatsu y Osaka
JAPÓN
2 Que no tiene principios éticos
AMORAL
3 Uno de los países de los Montes Apalaches
CANADÁ
4 Organización como Greenpeace
ONG
5 Betty ___, personaje de dibujos animados
BOOP
6 Socorrí, ayudé
ASISTÍ
7 Organistas, percusionistas y saxofonistas
MÚSICOS
8 Pelota en inglés
BALL
9 Escrito para respaldar el comportamiento de otra persona
AVAL
10 Perder el ___: perder el juicio
SESO
17 La acrobacia realizada con un avión
AÉREA
19 Chocar un barco con otro
ABORDAR
22 Sombría
OSCURA
23 Fijé para que no cayera
SUJETÉ
24 Refutar, objetar
OPONER
27 Árbol de madera muy negra
ÉBANO
28 Que se repite cada 12 meses
AÑAL
29 ___ brasil: árbol que dio nombre a Brasil
PALO
30 Prefijo con "social" o "viral"
ANTI
31 Movimiento en piscina o río
NADO
35 Mapa de Inglaterra
MAP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
