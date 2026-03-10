Las respuestas al crucigrama del martes 10 de marzo

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es ""... y otros casos parecidos"", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Mapa de Inglaterra". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Patriarca hebreo, segundo hijo de Isaac y Rebeca

JACOB

6 Las dos

AMBAS

11 Así escribe el calígrafo (2 palabras)

A MANO

12 Liso y agradable al tacto

SUAVE

13 Coloco

PONGO

14 Partes del archipiélago

ISLAS

15 Sessanta minuti

ORA

16 Pieza entre dos salas distintas

PASILLO

18 Cero cosas

NADA

20 "... y otros casos parecidos"

ETC

21 Que requiere mucho esfuerzo

LABORIOSO

25 Actué con audacia

OSÉ

26 Tuve conocimiento de

SUPE

28 Estacionan

APARCAN

32 Personaje bíblico, célebre por su paciencia

JOB

33 Ave americana que puede medir más de 1 m de altura

ÑANDÚ

34 Placentera

AMENA

36 Llevar al ___: contraer matrimonio

ALTAR

37 Determinen las fechas

DATEN

38 Río más largo de Francia

LOIRA

39 Realizó una cirugía

OPERÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 País de Hamamatsu y Osaka

JAPÓN

2 Que no tiene principios éticos

AMORAL

3 Uno de los países de los Montes Apalaches

CANADÁ

4 Organización como Greenpeace

ONG

5 Betty ___, personaje de dibujos animados

BOOP

6 Socorrí, ayudé

ASISTÍ

7 Organistas, percusionistas y saxofonistas

MÚSICOS

8 Pelota en inglés

BALL

9 Escrito para respaldar el comportamiento de otra persona

AVAL

10 Perder el ___: perder el juicio

SESO

17 La acrobacia realizada con un avión

AÉREA

19 Chocar un barco con otro

ABORDAR

22 Sombría

OSCURA

23 Fijé para que no cayera

SUJETÉ

24 Refutar, objetar

OPONER

27 Árbol de madera muy negra

ÉBANO

28 Que se repite cada 12 meses

AÑAL

29 ___ brasil: árbol que dio nombre a Brasil

PALO

30 Prefijo con "social" o "viral"

ANTI

31 Movimiento en piscina o río

NADO

35 Mapa de Inglaterra

MAP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.