Las respuestas al crucigrama del martes 12 de mayo

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Inyección inmunizante", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Prendas de vestir largas y sueltas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "No le pidas ___ al olmo"

PERAS

6 Discrepar

DISONAR

8 Anular

RESCINDIR

10 Sustraída de un total

RESTADA

11 Extensión de un fichero de Microsoft Word

DOC

13 Consorte

ESPOSO

14 Utensilio para fumar tabaco

PIPA

15 Enmudece

CALLA

16 Besos rápidos

PICOS

17 Composición para una sola voz

ARIA

18 Inyección inmunizante

VACUNA

19 Levanté (la bandera)

ICÉ

20 Como algunas fosas y consonantes

NASALES

21 Equiparadas

IGUALADAS

23 Anclas

ÁNCORAS

24 Percibirás con los oídos

OIRÁS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Arma de fuego corta y semiautomática

PISTOLA

2 Con poca cantidad (fem.)

ESCASA

3 Desgastado con los dientes

ROÍDO

4 ___ Pávlova, bailarina rusa

ANNA

5 Triste en inglés

SAD

6 Extiende lo que estaba doblado

DESPLIEGA

7 Grotescas

RIDÍCULAS

8 Indemnicé por un daño

RESARCÍ

9 Prendas de vestir largas y sueltas

ROPONES

10 Reincidí, repetí

RECAÍ

12 Hay las de campo y las de juego

CASAS

14 Atacadas por aves o insectos

PICADAS

16 Sucederá

PASARÁ

18 Importancia de una acción

VALOR

20 Fui traído al mundo

NACÍ

22 Juego con las cartas +2 y +4

UNO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.