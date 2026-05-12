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Las respuestas al crucigrama del martes 12 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Extensión de un fichero de Microsoft Word”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Inyección inmunizante", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Prendas de vestir largas y sueltas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "No le pidas ___ al olmo"
PERAS
6 Discrepar
DISONAR
8 Anular
RESCINDIR
10 Sustraída de un total
RESTADA
11 Extensión de un fichero de Microsoft Word
DOC
13 Consorte
ESPOSO
14 Utensilio para fumar tabaco
PIPA
15 Enmudece
CALLA
16 Besos rápidos
PICOS
17 Composición para una sola voz
ARIA
18 Inyección inmunizante
VACUNA
19 Levanté (la bandera)
ICÉ
20 Como algunas fosas y consonantes
NASALES
21 Equiparadas
IGUALADAS
23 Anclas
ÁNCORAS
24 Percibirás con los oídos
OIRÁS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Arma de fuego corta y semiautomática
PISTOLA
2 Con poca cantidad (fem.)
ESCASA
3 Desgastado con los dientes
ROÍDO
4 ___ Pávlova, bailarina rusa
ANNA
5 Triste en inglés
SAD
6 Extiende lo que estaba doblado
DESPLIEGA
7 Grotescas
RIDÍCULAS
8 Indemnicé por un daño
RESARCÍ
9 Prendas de vestir largas y sueltas
ROPONES
10 Reincidí, repetí
RECAÍ
12 Hay las de campo y las de juego
CASAS
14 Atacadas por aves o insectos
PICADAS
16 Sucederá
PASARÁ
18 Importancia de una acción
VALOR
20 Fui traído al mundo
NACÍ
22 Juego con las cartas +2 y +4
UNO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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